降低了期待值？朝美談判的左臂右膀沒有隨同比根訪韓. July. 08, 2020 07:48. by 韓基渽 record@donga.com. 美國國務院副國務卿、對朝政策特別代表史蒂芬·比根（照片）7日抵達韓國，開始了為期3天的日程。這是他自去年12月後時隔7個月再次訪韓，也是他晉升為副國務卿後首次訪韓。但朝鮮當天聲稱“我們無意和美國人面對面坐在壹起”，再次斷然拒絕朝美接觸說，因此有分析認為，此次訪韓很難找到重啟朝美對話的正式突破口。 比根當天下午乘美國軍用飛機抵達烏山空軍基地後，在下榻的首爾市內酒店稍作逗留，隨後參加了在美國駐韓大使館官邸舉行的非公開晚宴。據悉，比根和美國駐韓大使哈裏·哈裏斯就對朝信息等進行了討論。 由於擔心感染新冠病毒，與以往訪韓時不同，比根此次壹直采取悄悄的行動。他此次沒有親自造訪以往每次訪韓時經常光顧的“壹只雞”店，而是邀請該餐廳的廚師前往美國大使官邸做菜，在那裏品嘗雞料理。 以往每次舉行朝美工作磋商時隨同比根的美國白宮國家安全委員會亞洲事務高級助理艾利森·胡克沒有出席比根的此次訪韓。對此，有人分析說，這是降低了對此次訪韓的期待值。美國國務院當地時間6日在比根訪韓前表示：“（此行）是為了進壹步加強對朝鮮‘最終、完全、經驗證的無核化’的協調”，強調了將原則性對待。 有分析認為，比根此前訪韓時幾乎壹次不落地訪問統壹部，但此次直到訪韓當天也沒有就有關計劃作出決定，這可能意味著通過韓美工作小組緩解制裁等事宜還不到討論階段。比根將於8日訪問外交部和國家情報院，並於9日上午訪問青瓦臺國家安保室，與國家安保室長徐薰等人進行面談。 在比根訪韓的當天，朝鮮再次明確表示“拒絕對話”。朝鮮外務省負責美國事務的局長權正根7日在談話中聲稱：“現在南邊仍然不斷傳來為了斡旋朝美首腦會晤的自身努力沒有改變的荒唐聲音”，“再次明確表明，我們無意與美國人面對面坐在壹起。” 他向文在寅總統等韓國政府當局人士喊話稱：“現在好像到了不要再插嘴的時候了，但要改掉這個習慣，好像沒有藥和處方”，“如果希望成為‘斡旋者’的癡心那麽強烈，真心希望努力到最後，那就試試吧。壹直看下去，就會明白，最後恐怕連老本都蝕掉，只會招來嘲笑。”

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