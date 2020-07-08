韓國用“氫燃料列車”來對抗日本世界首列電池驅動高鐵. July. 08, 2020 07:48. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 隨著鋰離子電池技術水平的提高，鐵路車輛行業加快了僅靠電池就能行駛的車輛的開發速度。日本最近推出了用電池行駛的新幹線車輛，而在韓國國內，現代汽車集團正在加快開發融合電池和制氫技術的列車。 7日，據鐵路車輛行業透露，從1日開始新高速鐵路車輛“N700 S”將在連接日本東京和大阪、福岡的長1069.1公裏的高速鐵路路線“東海道、山陽新幹線”上運行。N700S是13年來首次投入該路線的新型車輛，當外部供電中斷時，光利用電池動力就能行駛。N700S是世界上首次使用電池驅動的高速鐵路車輛。該車輛使用東芝的鋰離子電池，平時會從空中的電車線接電，在行駛的同時充電。 N700S的電池行駛系統是為應對停電或自然災害等危險情況而準備的。到目前為止，如果所有高速鐵路車輛從外部斷電，裏面的乘客將束手無策。停靠的列車要想運行，需要等待電源重新接入或利用牽引用柴油機車。由於車站間距離在10公裏以上的高速鐵路的特點，最大定員1323人，僅列車車廂就達16節，因此無法在短時間內迅速疏散乘客。特別是列車停在橋梁和隧道等時，更是嚴重的問題。 N700S在發生緊急情況時，僅靠電池就能以最高時速30公裏移動。高速鐵路車輛將成為巨大的電動車。最大行駛距離沒有公開，但運營商JR東日本方面表示：“僅靠電池動力，列車就能從東京到大阪515.4公裏區間的所有橋梁和隧道中逃出來。”在這一區間，最長的橋梁和隧道長分別為1.4公裏和8公裏左右。此前，日本正在積極進行2018年利用東芝的鋰離子電池，在停電時可進行電池行駛的新型列車投入東京地鐵丸之內線等將二次電池技術嫁接到鐵路車輛上的嘗試。 在國內，現代汽車集團正致力於利用電池行駛的列車技術開發。現代Rotem計劃今年2月在新加坡承攬的新都市鐵路車輛在緊急情況下可以靠電池保持行駛。因為新加坡方面要求“考慮到一般道路和鐵路路線重疊的地區特性，非常時期列車需要快速躲避”。業界認為，國內也計劃大舉開展車站間距離在5公裏以上的廣域快速軌道交通事業，相關市場有望打開。現代Rotem電力系統組長鄭恩成(音)期待地表示：“考慮到非常時期乘客的安全等，我們開發了電池自力行駛系統。2018年從中國開始，將有助於激活世界市場的訂單。” 與此同時，現代Rotem以現代汽車的氫燃料電池系統為基礎，正在開發氫燃料電車。現代汽車計劃將氫燃料商用車的開發經驗移植到鐵路車輛上，爭取在明年左右確保技術。僅靠氫燃料電池、鋰離子電池進行移動，有望為減少鐵路設施建設費用做出貢獻。在日本，鐵路公司JR東日本和豐田汽車以明年進行實證實驗為目標，正在加快氫燃料鐵路車輛的開發。

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