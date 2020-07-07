未來統合黨應通過尖銳的人事聽證和失政追究來牽制巨大執政黨的單獨行動. July. 07, 2020 07:41. . 7月臨時國會開始的昨天，未來統合黨出席了國會。這距離為抗議共同民主黨單方面選舉常任委員長而宣布抵制已有3周。未來統合黨院內代表朱豪英表示：“將在運營委員會裏最大限度地阻止執政黨修築獨裁高速公路的《工作國會法》。” 由此，預計7月國會將實現有在野黨參與的第21屆國會的第壹次完整運營。但是，無視協治慣例，以176席的力量強行推進的執政黨表示將首先處理《工作國會法》，預告立法將單獨行動。阻止執政黨和政府為了政治議程而推行的單方面“力量政治”，成了在野黨的首要責任。 政府不顧現實和程度的單方面政策推進，已經到了在野黨不出面就無法阻止的程度。政府因出臺無視市場潮流的房地產對策，導致房價暴漲。盡管如此，國土交通部長表示：“政策都在運作。”法務部長因接連的粗魯發言和啟動調查指揮權，正面臨著破壞檢察機關政治中立性的爭議。迫切需要批評者對動搖市場和法治原則的長官們的傲慢態度痛下針砭。 而且執政黨還預告說，對於高層公務員犯罪調查處（簡稱公調處）的出臺等各種懸案，也可以速戰速決地處理。文在寅總統昨天表示：“不要再耽擱了，請在期限內舉行候選人推薦和人事聽證會。”雖然這是在要求不要晚於實行相關法律的15日，但也可以解讀為向執政黨傳達了這樣的信息：不要理睬在野黨的候選人推薦否決權，要強行推進。 既然未來統合黨現在已經進了國會，就應該先舉行外交安保人事聽證會。在過去的3年裏，政府沒能實現朝鮮無核化，對朝鮮的挑釁采取低姿態，這種對朝政策以失敗告終。盡管如此，政府還是推舉了因涉嫌參與對朝非法匯款而被判有罪的樸智元為國家情報院院長候選人和強調“壹邊倒的南北對話”的統壹部長候選人李仁榮，繼續推行失敗的政策。要徹底檢驗，剔除不合格的人物。 未來統合黨當初作為出席國會的條件提出的正義記憶聯盟和對朝鮮問題進行國政調查的要求，從壹開始就遭到了執政黨的反對。執政黨的這種“力量展示”將在第21屆國會期間持續出現。但是，在野黨的力量不是來自於議員的數量，而是來自於冷靜地洞察懸案，以及掌握事實真相的議員的實力和努力。現在，在野黨需要的是整頓戰鬥隊伍，增強力量的在野黨形象。如果只意識到“巨大執政黨的力量”而退縮，那從壹開始便輸了。

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