比貪欲更可怕的東西. July. 07, 2020 07:41. . 人有建籬笆的習性。不是木柵欄，而是建在我們心中的名為共同體的籬笆。這個籬笆有的是以家族血緣為標準，有的是以同鄉語言文化為標準。 “共同體”壹詞具有刺激感性的魔力。然而，世界上沒有任何壹個共同體像它的名字壹樣美麗。如果有矛盾，矛盾持續下去，就會成為比共同體之外連臉都不認識的任何人都更為徹底的敵人。引發矛盾的因素是貪欲。但是，還有比貪婪更可怕的東西。 隨著伯羅奔尼撒戰爭接近尾聲，戰況逐漸對雅典不利。在占據優勢的海戰中，也開始不敵斯巴達。與小亞細亞的城市和雅典充滿怨恨的波斯積極支援斯巴達。由於資金充裕，斯巴達比雅典更容易雇到海戰中所必需的優秀船員。 公元前406年，急報到達雅典。在萊斯博斯島，雅典軍隊被斯巴達大艦隊包圍，面臨枯死。走向死亡的雅典使出全部可用的力量，組成150艘大艦隊。在萊斯沃斯近海海域展開的海戰中，雅典軍隊經過激烈戰鬥，取得了大勝。雅典軍隊也遭受了25艘艦艇沈沒的損失。此時，風暴驟起，艦隊未能救出遇險者。 艦隊返回後，幾名煽動者站出來起訴獲勝的將軍。他們拋出了如果處死將軍們、沒收財產進行分配的誘餌，而且不問8名將軍的功與過，實行壹次性決定有罪的投票。蘇格拉底指出了這是非法行為，但是沒有被接受。結果將軍們被處死。 更可笑的是，當他們被處死後，民眾再次憤怒地處決或驅逐煽動者。比貪欲更可怕的是法律和制度失去力量，社會的集體智慧甚至喪失了起碼的合理和良心。雅典就這樣沒落了，直到現在也沒有東山再起。

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