給電影註入天堂旋律的巨星隕落了. July. 07, 2020 07:41. by 林熙允記者 imi@donga.com. 意大利電影音樂大師埃尼奧•莫裏康內當地時間6日去世。近日，他因摔傷造成大腿骨折，在接受治療時在羅馬一家醫院不治身亡。享年92歲。 故人是天生的音樂家。在小號演奏家父親的帶領下，他從小就鍛煉了小號演奏和作曲。第一首歌是在6歲時創作的。故人12歲進入聖切契裏亞國家音樂學院修學，僅用半年時間就完成了為期4年的和聲學課程。 雖然夢想成為古典音樂家，但通過廣播和電視音樂家維持了生計。電影音樂家出道作品是1961年盧查諾•薩爾切導演的《黑手黨》。意大利和法國的藝術電影音樂、前衛音樂和爵士音樂作曲活動，使他一直忙於創作，而引起大眾關註的則是他的長期創作夥伴、塞爾吉奧•萊昂內(1929-1989年)。《荒野大鏢客》、《黃金三鏢客》等鏢客三部曲，在上世紀60年代掀起了“通心粉西部片(Spaghetti Western)”熱潮。值得一提的是，最後一部《黃昏雙鏢客》的口哨獨奏主題曲已經成為西部電影的象征。同片中收錄的《The Ecstasy of Gold》幾乎是金屬樂隊在所有演唱會中的開場曲。 曾經擅長管弦樂、合唱音樂、流行音樂、搖滾的莫裏康內改變了世界電影音樂的模式。這得益於用創意克服預算和劇本制約的他的努力和天才性。在通心粉西部片時期，由於制作費用不高，沒有使用大規模管弦樂團，而是用口哨、槍擊聲、電吉他等進行了有節奏的演奏。作為小號專業的學生，其在管樂方面的專業性也為獨特的音樂世界助了一臂之力。《美國往事》中淒涼的排笛主題、《教會The Mission》中神聖的雙簧管主題，只要聽一次就讓人印象深刻，是莫裏康內醞釀的神奇旋律。《教會》中的“Gabriel's Oboe”通過流行歌手薩拉•布萊曼加入歌詞的《Nella Fantasia(奇幻夢境)》廣為流傳。莫裏康內創作的多部電影音樂旋律至今被布魯斯•斯普林斯廷、赫比•漢考克、馬友友和多數經典管弦樂團不斷重新詮釋。 在爵士樂和前衛音樂方面也頗有造詣的他，不亞於大眾作曲，擅長將影像的懸念最大化的作法。《驅魔人2》(1977年)、《怪形》(1982年)、《義膽雄心》(1987年)、以及直到88歲時才給他頒發第一個奧斯卡獎的2015年作品《八惡人》等電影配樂都出自他手。 即使如此，構建“莫裏康內世界”的還是淒涼的旋律。裝點《天堂電影院》(1989年)、《海上鋼琴師》(1998年)的旋律與電影的故事情節完全不同，或與之形成一個完全不同的世界。2007年首次來韓演出因與管弦樂團不相配的場所(奧林匹克公園體操競技場)而一度讓人擔心，但後半部分的代表曲連奏(Medley)感動了1萬6000多名觀眾。2009年和2011年，他也曾登上韓國舞臺。 莫裏康內把好萊塢的電影音樂工作帶到了祖國意大利，遠離聚光燈，度過了一生。故人將意大利的憂郁推向了全世界。共同制作《天堂電影院》的朱塞佩•托納多雷導演的《愛情天文學》(2016年)為超過500部的莫裏康內全部影片目錄畫上了句號。遺屬們表示，葬禮將遵從故人的意願，舉行樸素的家庭葬禮。具體的日程還沒有公開。

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