被“21世紀披頭士”BTS的魅力深深吸引的日本. July. 07, 2020 07:41. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 日本媒體對韓國7人男子偶像組合防彈少年團(BTS)的關註度很高。權威日刊刊登了分析BTS人氣秘訣的特輯報道,地面波電視臺則單獨編排了BTS播放特輯。這與兩年前因韓日關系惡化而接連取消出演節目的氛圍截然不同。 6日,《朝日新聞》以企劃版頭條報道了分析BTS人氣的文章。“雖然不是具有強大影響力的企劃公司出身,但是他們的韓語歌曲席卷了世界市場。”特別是提及1964年英國文化在美國取得成功的現象的代名詞“英國入侵(British Invasion)”,並介紹BTS為“21世紀的披頭士”。 對於BTS的成功秘訣,該媒體分析稱,所有成員都參與歌曲制作,歌詞中包含社會信息或自己內心的故事等的“屬於自己的信息”。另外,2年前BTS在美國紐約聯合國總部舉行的聯合國兒童基金會(UNICEF)青年活動論壇上表示“要懂得愛自己”等親自發送的信息也引起了眾多粉絲的共鳴。 5日,TV東京也專門為BTS安排了約1個小時的特別節目《BTS旅程∼七人的旅行》。日本著名歌手在回歸前也很少有被安排單獨特別節目。 目前BTS將於15日在日本發行第四張正規專輯《TMAP OF THE SOUL:7 ~ THE JOURNEY ~》。該專輯中首先公開的單曲《Stay Gold》在世界音源網站“iTunes”中在84個國家占據了榜單第一位。插入該曲的TV東京周五電視劇《螺旋的迷宮》的制作人山鹿達也說:“能夠將BTS的音樂用作主題歌是奇跡。”

한국어