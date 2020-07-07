站在環保商用車市場最前沿的現代汽車... 出口世界首輛氫電卡車. July. 07, 2020 07:42. by 徐亨錫, 南時旭 skytree08@donga.com,@donga.com. 現代汽車在世界上首次正式量產以氫電為動力的大型卡車。為了搶占世界市場，現代汽車從瑞士開始首次出口，並開始掌握環保商用車市場的主導權。 現代汽車表示，6日在全南光陽港將10輛“Xcient氫電卡車”裝上貨船，運往瑞士。此前，世界整車企業曾將利用氫電驅動的大型卡車用於試制品或展示，但現代汽車是第一家為商用銷售而具備(氫電卡車)大規模生產體系的整車企業。此次產量將由現代汽車和瑞士氫氣專門企業H2能源於去年9月合資成立的“現代Hydrogen Mobility”公司交付。預計到年末為止將再增加出口40輛，到2025年共出口1600輛。Xcient氫電卡車為34噸級，一次充電時間為8至20分鐘，最大行駛裏程(續航裏程)400多公裏。此次出口的Xcient氫電卡車將用於瑞士流通企業的食品運輸等。 有評價稱，現代汽車繼轎車之後，還具備了大型商用車的量產體制，成為了名副其實的全球環保汽車制造商。在歐洲，以2025年挪威為開端，正在推進限制使用汽油和柴油等的內燃機車輛的銷售。大型商用車的化石燃料消耗量和排放汙染物比轎車多，但卻沒有找到能夠發揮出那種能量的環保動力源。特別是氫燃料電動汽車，構建順暢的充電基礎成為了一大難題。這就是為什麽到2030年為止，有望形成最多需要400多萬輛環保汽車的具有潛力的市場，卻未能早早打開的原因。 現代汽車在氫電卡車領域唯一的競爭對手“Nikola公司”在上月4日(當地時間)通過與運輸及能源領域投資企業VectoIQ的合並案在納斯達克上市，上市四天後超過了福特汽車的股價總額。上月29日，LG電子推出了氫電敞篷貨車“Badger”的電腦繪圖圖像，並事先接受了訂單。當天，Nikola公司的股價比前一天上漲了6.33%。在此之前，上月9日Nikola公司的股價曾達到每股79.73美元，受到了世界性的關註。與現代汽車不同，Nikola公司尚未具備生產設施，因此有部分人認為這是“泡沫”，但有評價稱，氫氣生態界的藍圖對投資者來說具有很大的吸引力。 現代汽車計劃利用此次氫電大型卡車正式攻占世界商用車市場。公司計劃以6日前往瑞士的10多輛氫電卡車為開端，正式進軍西歐市場。下一個出口國家(地區)將是德國、荷蘭、挪威等歐洲和北美。 現代汽車考慮到目前市場規模小、物流企業等顧客可能會對初期引進費用感到負擔等因素，還推出了只按車輛收費的租賃形式的促銷活動。到今年年底，瑞士將建設7個氫氣充電基礎設施，到2025年將建設80多個，世界各國也將構築基礎設施網絡。 現代汽車計劃，今後準備僅充電一次最大續航裏程在1000公裏以上的氫電大型卡車等，致力於確保行駛裏程。在韓國國內，以公共部門為中心，將老舊的公交車和卡車等商用車的更換需求吸收到氫燃料汽車上來。現代汽車商用事業本部長(副社長)李仁哲表示：“今後將進軍歐洲、北美、中國，主導世界環保商用車市場的生態系統大轉換。”

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