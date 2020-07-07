大家庭文化的印度：“在自己家裏自我隔離，结果在家里擴散”. July. 07, 2020 07:42. by 李雪記者、李潤泰記者 oldsport@donga.com. “這僅僅是剛剛開始啊……” 當得知家族中有壹人感染新冠病毒時，穆庫爾·加勒格低聲嘆息。從出生3個月的侄子到90歲的爺爺，擠在壹起生活的全家17個人的面容壹個個從腦海中掠過。 他們壹家住在印度新德裏的壹棟四層樓房裏，壹直恪守著新冠疫情預防守則。回家的路上，每個人都為購買糧食等生活必需品而外出，回來後全身都仔細消毒。因為覺得阻斷了外部感染因素，所以在家裏像平時壹樣壹起吃飯，壹起生活。 但4月底，穆庫爾的壹個叔叔發燒了。此後，姑姑、父母、奶奶先後出現新冠感染癥狀，最終11人被檢測出陽性。印度德裏家的大門上貼著大大的隔離貼紙，感染的家屬在各自的房間開始了隔離生活。 據《華盛頓郵報》6日報道，這種家族集體感染在印度已成為新冠疫情的主要原因。《華盛頓郵報》說，“印度家庭集體感染病例逐漸增多”，“由於病床不足，不少人在家中送走了摯愛的親人。” 在人口超過13億的印度，新冠疫情的擴散勢頭迅猛。據國際統計網站“世界實時統計”統計，6日印度累計確診患者為698817人，僅壹個月（6月6日為226622人）就增加到2.8倍。據統計，死亡人數為19703人。確診患者規模繼美國（2982928名）和巴西（1604585名）之後，位居世界第三。 印度成為新冠“熱點”的主要背景是大家庭文化。在印度，新冠疫情導致的死亡者中超過壹半為60歲以上。專家們對《華盛頓郵報》表示：“如果壹家人聚在壹起生活，年輕人很容易把病毒傳染給父母和祖父母。封鎖期間，家族內部的集體感染更加嚴重。” 惡劣的居住文化也助長了感染。據《印度人報》報道，截至6日，印度政府已經連續104天實施限制移動等封鎖措施。但是，在臟亂差且狹窄的貧民區，防疫守則並沒有得到很好的執行。考慮到新冠病毒檢測沒有充分實施，估計實際感染人數會更多。 醫療基礎設施薄弱。在新德裏，普通病床數只有1萬多張，無法容納蜂擁而至的患者。據英國廣播公司（BBC）報道，印度政府在新德裏恰塔爾普爾地區的宗教設施中建立了20個足球場規模的新冠醫療中心。 美國《外交政策》雜誌最近報道說：“印度新德裏和孟買等城市已成為新冠疫情的新據點。考慮到無癥狀和不高的檢查率，實際情況會更加嚴重。”《印度人報》警告稱：“由於封鎖措施返鄉的工人表現出想要重返城市的動向，感染有可能進壹步擴散。”

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