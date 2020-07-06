C羅攻入轉會尤文圖斯後的首粒任意球. July. 06, 2020 07:22. by 李承鍵 why@donga.com. 克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(35歲)攻入了自己轉會尤文圖斯俱樂部之後的首粒任意球。 5日，在意大利都靈的安聯競技場舉行的2019~2020賽季意大利足球甲級聯賽第30輪主場比賽中，C羅在球隊以2比1領先的下半場第16分鐘利用任意球攻入了制勝一球。他在禁區弧頂處右腳踢出的球竄入了對方球門左上角。這是C羅個人第46次利用任意球得分。不過，這是他自2018~2019賽季首次披上尤文圖斯隊戰袍後打進的第一個任意球。據體育統計公司奧普塔透露，C羅在效力尤文圖斯隊後在經過43次嘗試後，終於成功攻入了任意球。賽後，C羅表示，“這是我真正需要的進球。我認為自己對任意球已經找回了一定的自信。”最近4場比賽連續進球，共打進25粒聯賽進球的C羅以4個球之差緊隨該領域領頭羊奇羅•因莫比萊(拉齊奧•29球)。這是尤文圖斯球員60年來首次在聯賽中單賽季攻入25球。4比1完勝，取得7連勝的尤文圖斯以75分(24勝3平3負)的成績將與第二名拉齊奧的差距拉大到了7分，獨自領跑聯賽。 另外，尤文圖斯隊的老將守門員吉安路易吉•布馮(42歲•照片)當天首發出場並打滿全場，創下了意甲聯賽歷史最多出場記錄(648場)。比賽前一天，布馮與AC米蘭俱樂部的功勛隊長後衛保羅•馬爾蒂尼(52歲)一起以647次出場，共同保持意甲歷史最多出場記錄。當日，尤文圖斯球員在球衣的袖子上紋上了“648(B)UFFON”字樣，來慶祝布馮的紀錄。布馮1995年從意甲帕爾馬隊步入職業足壇，從2001年開始，布馮連續17個賽季效力於尤文圖斯隊，9次奪得意甲冠軍。布馮在法甲巴黎聖日耳曼度過了2018~2019賽季，他在本賽季前回到了尤文圖斯。

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