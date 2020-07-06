李昇基出演Netflix綜藝節目，“語言障礙不算什麽”. July. 06, 2020 07:22. by 金哉希 jetti@donga.com. “快點快點”、“慢慢地”、“我信任你，你信任我。” 這是上個月26日公開的Netflix綜藝節目《Twogether：男神一起來看你》中，李昇基(33歲)和一起旅行的中國臺灣演員劉以豪的對話中使用最多的單詞。《Twogether》講述了兩個不同國籍的人在亞洲國家6個城市旅行時，親自前往粉絲家的內容。憑借電影《再見，我的少女》在韓國人氣頗高的劉以豪和李勝基兩位亞洲明星的相遇而成為話題的《Twogether》在公開後立即登上了越南、泰國、臺灣、中國香港等地的Netflix日刊“TOP10”。 3日，李昇基在網上表示：“與語言不通的演員單獨主持節目是最大的挑戰。”雖然從《兩天一夜》開始出演了《花樣姐姐》、《新西遊記》等多檔真人秀綜藝節目，但遇到語言障礙還是第一次。他說，“自己和劉以豪用10個漢語單詞和100個英語單詞進行溝通。”與5、6名成員組成團隊不同，與劉以豪單獨帶領節目也是一大挑戰。 “綜藝節目中成員數多的話就相當於有了保險。但是在《Twogether》中，人員只有兩人，而且語言不通，所以擔心如果分量不夠，怎麽辦。但是因為語言不通，反而更加照顧對方，很快就變得親密了。如果感情能夠共享，感動就會極大化。” 《Twogether》的任務是去邀請李昇基和劉以豪的粉絲家。光是了解粉絲的住家地址，就有無數關卡要闖。兩位明星為了得到了解住址的提示，從羽毛球對決開始，進行了洞穴探險、水中魚叉抓魚、瑜伽等課題。好不容易才找到，所以見到粉絲時感動倍增。 “自然人李昇基來到粉絲家與粉絲直接見面的感動是無法與‘事先設定’演唱會或粉絲見面會相比的。 當我看到整個房間都用我的照片裝飾時，我甚至有些哽咽。” 李昇基最近出演了很多實驗性的綜藝節目。在《Twogether》之前出演的tvN《星期五星期五晚上》是韓國罕見的“簡易格式(short-form)”綜藝節目。他說：“通過新的挑戰，我感到內心越來越堅強。” “韓國制作團隊和藝人制作的內容達到了世界水準。對於高質量的電視劇，人們會說‘像美劇’，但是我相信，將來有一天會用‘像韓劇’‘像韓國綜藝’來代替。”

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