執政黨黨首之爭呈現李洛淵-金富謙兩人對決格局. July. 06, 2020 07:23. by 黃炯? constant25@donga.com. 共同民主黨議員禹元植決定不參加8月全黨大會上決出分曉的黨代表（黨首）競選。隨著壹直覬覦黨權的洪永杓、禹元植議員接連宣布不參加競選，選舉新黨首的共同民主黨8•29全黨大會變成了李洛淵議員和金富謙前議員兩人對決的格局。李洛淵和金富謙分別於7日和9日發表了競選宣言，共同民主黨也由此迅速轉變為全黨大會模式。 ○ 從“四足鼎立”壓縮為“大選前哨戰” 禹元植當天通過發給記者們的立場文件表示：“與黨內外很多人商議後得出的結論是，為了在非常時局克服危機，現在是應該退後合作，而不是激烈競爭之時。”他還就不參加競選的原因解釋說：“在克服眼前的民生危機的基礎上，我以服務於臨近的大選和再次打造政權的公正管理人自處，與大選候選人競爭的情況本身就是矛盾，是難為情的事情。”洪永杓3日召開記者會表示：“我得出的結論是，不參加此次黨代表選舉、白衣從軍將是正確的選擇。” 曾在第20屆國會分別擔任第二、第三任院內代表的禹元植和洪永杓可能會尋求成為下屆黨首。根據共同民主黨黨章中的黨權、大權分離規定，下屆黨首為了參加大選，必須在大選壹年前即明年3月之前辭去黨首壹職。 ○ 黨權候選人出手拉攏親盧、親文派系 隨著黨首競爭者們的交通整頓結束，預計李洛淵和金富謙為全黨大會作準備的步伐也會加快。 李洛淵7日在國會溝通館發表了參選宣言，預計將以應對新冠國難危機的責任感為中心強調參選的理由。李洛淵方面為了彌補其湖南出身的不足，將由曾在盧武鉉政府擔任總統市民社會首席秘書的李康哲負責大邱、慶北的組織工作，被歸類為親文在寅派的崔仁浩議員負責凝聚釜山、慶南地區的親文勢力。被認為是釜山、慶南親文派系的崔仁浩當天宣布不參加最高委員競選，並表示，“無論在什麽位置，都將站在通過克服國難成功守護文在寅政府及洛東江戰線的最前沿”。除此之外，最高委員薛勛等東橋洞派及湖南政治人士也為李洛淵競選陣營增添了力量。 金富謙9日在汝矣島黨部大樓宣布參選，計劃以任滿黨代表兩年任期的“負責任的黨首”和“盧武鉉前總統”為關鍵詞，試圖與李洛淵有所區別。金富謙方面表示，“選擇黨部大樓作為參選宣言場所，也是為了強調在大邱這壹險地參選所表現出的先黨後私的精神”。金富謙是1990年代初期與盧武鉉前總統壹起拒絕三黨合並的“小民主黨”殘留派，也計劃突出曾參與盧武鉉前總統曾經參與的國民統合促進會活動。金富謙還聘請了被稱為盧武鉉前總統“政治老師”的前國會議長金元基為後援會長。 金富謙方面對有望成為總統候選人的李洛淵的黨內牽制論充滿了期待。金富謙方面稱：“禹、洪兩位議員曾針對李洛淵議員提出7個月黨首的爭議，可以吸收他們兩人的部分支持票。”

한국어