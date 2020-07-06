力度變松弛的保持距離，新冠病毒趁機鉆空子. July. 06, 2020 07:23. by 李美智記者/釜山=姜成名記者 image@donga.com,smkang@donga.com. “Please wear a mask!(請戴上口罩)”“Keep the distance!(保持距離)” 雖然不斷有人呼籲戴口罩，保持人與人之間的距離，但都無濟於事。無論是三五成群地享受日光浴，還是在沙灘打球，都很難找到口罩。個人防疫松散，街頭巷尾處處被忽視。這是本月5日白天釜山海雲臺海水浴場的情況。1日迎來正式開放後的首個周末，海雲臺迎來了大批避暑遊客。可能是因為最近新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的擴散，與往年相比遊客數量較少。但是，受美國獨立紀念日(7月4日)的影響，出現了很多外國避暑遊客。但大部分人都沒有戴口罩。釜山市和海雲臺區工作人員們還制作了英語手寫告示牌，並展開了分發口罩等活動，但效果並不明顯。 本國人避暑遊客比較遵守防疫守則。但是離白沙灘不遠的周邊飯店和咖啡廳的情況卻不同。為了點菜，在沒有前後間隔的排隊等室內空間，比野外更容易感染，但保持距離卻更松弛。朴成勇(66歲•釜山釜山鎮區)說：“今天天氣不太熱，避暑遊客不多，真是萬幸。天氣炎熱，再加上休假季節，如果人多擁擠，可能無法保持距離。” 保持社交距離第一階段(生活防疫)實行2個月之後，新冠肺炎趁機鉆入人們疲憊的內心，其蔓延趨勢越來越明顯。5日新增確診病例61例。新增確診病例連續三天在60人以上(3日63人，4日63人)。這是自4月3日至5日之後，時隔3個月確診患者連續三天超60人。由於檢查規模的減少，周末確診患者大幅減少的不成文的規定也被打破。因為光州地區的擴散趨勢，全南道將從6日開始把保持距離措施力度提升到二級。這是繼1日光州市之後，第二個將保持距離措施力度提升到二級的地方自治團體。室內50人、室外100人以上禁止聚會及活動。 全世界的新冠肺炎確診患者也在4日一天新增了21萬2326名。這是新冠肺炎疫情爆發以來的最高值。 擔心大流行的警告力度正在逐漸升高。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱強調說：“因為像現在這樣的話，只有市民們感到疲憊，因此即使暫時上調保持社交距離階段，勒緊防疫韁繩，也應把確診人數降下來。”

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