經由非軍事區逃離朝鮮的盧哲民：“朝鮮軍隊是只要給錢什麽都可以的不法天地”. July. 06, 2020 07:23. by 任寶美 bom@donga.com. 在非軍事區朝鮮部隊服役期間於2017年12月歸順韓國的“脫北者”盧哲民（20歲）4日接受《華爾街日報》采訪時，揭露了在朝鮮軍隊內部蔓延的腐敗，聲稱那是“只要有錢壹切都能擺平的不法天地”。 《華爾街日報》當天報道了1年內與盧哲民為時15小時的深度采訪內容。盧哲民雖然在國內媒體上有過介紹，但是接受西方媒體的采訪還是第壹次。 據《華爾街日報》報道，盧哲民2017年9月被分配到非軍事區最前線部隊，從訓練第壹天起就被同事們賄賂上級不去訓練的情形嚇了壹跳。他聲稱，上司問他“想不想升職？”向自己索要自己無法承擔的金額。 主要是朝鮮精英階層工作的邊境地區腐敗現象尤其嚴重。盧哲民說，看到精英階級在軍隊裏送錢享受便利待遇、快速晉升，他意識到自己有壹條不可逾越的線。軍官們把分配給排裏的大米賣到附近市場，給下面官兵們的是便宜的玉米粥。盧哲民在零下的溫度下仍穿著不能防寒的軍服，每天站崗13個小時，皮膚有些脫皮，但有高層父母的同事們每月給指揮官150美元就能擺脫站崗任務。他說：“看不到未來。” 行賄的同事領到了足夠的飯菜和熱乎乎的衣服，每周還能與家人通話，而工作時間大多在站崗的盧哲民卻從未與家人通話。上司借錢給盧哲民打兩分鐘的電話，逼迫他向父母要錢。另外，軍官們還交待他們難以完成的任務，讓他們“在兩個小時內找到100個螳螂卵帶回去”。盧哲民解釋說，他們把在中國用作藥材的螳螂卵賣給集市，塞進了自己的腰包。 盧哲民說，在逃離朝鮮前，看到掛在朝鮮軍隊非軍事區警戒哨所的南韓軍人的照片，想著“他們的生活會不會有所不同”。後無，他在被分配到部隊3個月後的2017年12月穿越非軍事區逃離了朝鮮。其主要契機是背上了偷米糕的罪名，並遭到上司的嚴重毆打。

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