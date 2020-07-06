那些人的罪行. July. 06, 2020 07:23. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 小時候有個朋友，每次打架，總會習慣性地說，“我要告訴我哥哥”。可能因為是小區小，朋友的哥哥總是有時不在，但不知什麽時候就風壹般地出現，每當那個時候，我對背後藏著個大三四歲的哥哥的朋友羨慕不已。還有朋友因為年幼對媽媽說“給我生個哥哥吧”而被揍了壹頓，對於沒有哥哥的我們來說，哥哥是無論什麽時候遇到什麽事都會聽我的話、守護我的那種人。 ▷當個人不能保護自己的時候，最後求援的地方就是國家。去年4月，晉州公寓縱火事件的遺屬們說：“此次事件是國家機關不顧數次舉報而放任不管的責任。”居民們數次向警察等相關機關舉報殺人魔安仁得的危險性，連安仁得的家人也向有關部門要求將他強制入園，但都未被接受。最後的堡壘視而不見、聽而不聞的結果是殘酷的。5人死亡，17人重傷，被害人之壹的琴某，其女兒和母親死亡，妻子重傷，壹個家煙消雲散。 ▷據悉，上個月26日因不堪忍受球隊教練等人毆打而做出極端選擇的鐵人三項比賽已故選手崔淑賢（22歲），曾經6次向有關部門陳情，但對方都敷衍了事。從今年2月開始運營所屬球隊的慶州市廳，到檢察、警察、相關體育機關等，都作了呼籲，但都以新冠疫情為借口，幾乎沒有壹處真心傾聽。崔淑賢選手在結束生命的前壹天即上個月25日，也向國家人權委員會提交了陳情書。想到20歲出頭的花季選手為了活到最後壹刻而掙紮，心裏難過之極。 ▷過去數年間，每當體育界發生毆打、強奸等各種違法事件時，政府都宣稱要制定根除對策，但並沒有什麽效果。據悉，國會也不例外，文化體育觀光委員會今天召開全體會議，調查真相，制定強有力的後續對策，檢查期間的對策和機構為何有名無實。去年1月，短道速滑國家代表沈錫熙等曝料體育界“ME TOO”時，親自宣布根除體育界暴行、不正之風對策的人正是時任文化觀光部長都鐘煥（現國會文化觀光委員會委員長）。不知道檢查順不順利。 ▷崔淑賢選手最後留給媽媽的話是“請查清他們的罪行”。盡管媽媽沒有什麽力量，但被國家機關忽視不管的二十出頭青年，最後求援的地方，除了家人又有哪裏？不知道為什麽，“他們的罪行”中並不只是加害者，好象還包括那些沒有傾聽懇切呼籲的人的行動，讓人心痛。

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