用報復性撤稅和政策反復掩蓋房地產對策失敗？. July. 06, 2020 07:23. . 房地產對策遲早會再次出臺。文在寅總統和共同民主黨代表（黨首）李海瓚上周指出了房地產市場的不穩定，並談到了加重對多住宅等投機性住宅擁有者的負擔，以及對投機利益采取回收對策等必要性。共同民主黨計劃在本月內處理提高綜合房地產稅的法律修訂案。 青瓦臺和執政黨似乎認為房價上漲的最大原因是多住宅者的投機需求。此前的對策也是如此，但今後的對策也把重點放在了綜合房地產稅及轉讓所得稅的強化、減少租賃住宅業者稅制優惠、抑制多住宅者的需求上。 政府在去年的12.16對策中表示，要把綜合房地產稅最高稅率提高到4%。當時也有人指出，不管收入多少、房價的漲跌，提高財產稅負擔是不合理的，特別是對壹戶壹房者的懲罰性措施，因此在議會選舉前，執政黨和國務總理室也提出了減輕綜合房地產稅負擔的主張。在議會選舉取得壓倒性勝利後，這種減輕方案不了了之，降低了政府和執政黨的可信度。 取消租賃企業的稅收優惠也是如此。政府在2017年8•2對策當時表示，對於租賃業者，將遵守義務租賃期間，將租金上漲率限制在5%以內，同時給予所得稅、法人稅、轉讓稅等稅制優惠。這是為了通過增加民間租賃供給量來穩定租賃市場。由此，2018年6月為33萬名的租賃業者在今年5月大幅增至52.3萬名，但是在租賃業者稅制優惠助長了多住宅的判斷下，政策方向發生了180度的變化。 現政府幾乎每個月都出臺房地產對策，但未能取得政策效果，原因有很多，最主要的原因之壹就是對政府政策失去了信任。這與其說是無視市場潮流的房地產政策，不如說是接近“房地產政治”的政策，因此事與願違，每次都會引發房價的暴漲，每次都會累積不信任感。 至今為止，壹直以失敗告終的房地產對策也充分說明，沒有可戰勝市場的政策。如果每當房價上漲時，都以把購房者當作“投機者”的視角，壹味地降低稅收，只會重復至今的失敗。哪怕從現在開始，政府不應只心情急躁爭強好勝，就算需要壹定的時間，也應將政策轉向增加國民所需供給的方向。

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