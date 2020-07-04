數據改善城市的呼吸. July. 04, 2020 07:35. . 由於新冠疫情，對可吸入顆粒物的關註暫時脫離了我們的腦海，但是對於空氣質量的改善，我們壹直在努力。其中，我們要始終關註和努力的是關於城市造林的事情。 目前，全國範圍內正在公布城市造林的消息，支持這壹舉措的法律也在陸續等待立法。城市森林的增多，顯然是值得歡迎的。城市森林不僅可以減少可吸入顆粒物，還可以將夏季白天的平均氣溫降低3到7攝氏度，減少城市熱島現象，對降低噪音和凈化大氣也有效果。 90%的人口生活在城市，但城市缺乏森林的國內情況也增加了城市森林建設的必要性。世界衛生組織的人均城市森林建議標準是9.0平方米，但是集中了韓國人口壹半的首爾是4.38平方米，京畿為7.69平方米，仁川為8.23平方米，首都圈是遠遠不到人均城市森林建議標準。在基礎自治團體中排名最末位的首爾西大門區，其面積只有0.86平方米。與紐約23平方米、倫敦27平方米、巴黎13平方米等世界主要城市相比，城市森林擴充的必要性更加突出。 但我們有需要註意的地方。城市增加森林面積，就會遇到昂貴的城市地價和有限空間的阻擋。因此，需要利用多年積累的氣象數據和空氣數據進行戰略部署。 德國著名工業城市斯圖加特的案例告訴我們，我們必須以數據為基礎，處理城市森林建設和管理。斯圖加特在城市內建成了壹條長8公裏、面積100公頃的城市森林，並由此產生的風道效應，使全城的浮塵減少30%以上。專家表示，要取得與斯圖加特相同的效果，必須制定多維計劃，包括考慮不同城市的氣候、地形、風道和樹木生態現狀，並有多種數據作支撐。幸運的是，隨著第四次工業革命技術的發展，人們可以對溫度、濕度、空氣等植物生長所需的大部分數據進行實時測量，在此基礎上，不僅為城市森林建設提供了條件，也為城市森林管理提供了最佳環境。 如果能夠以數據為基礎創造植物生長的最佳環境，那麽艱難打造的城市森林將變成同時具備效果和效率的寶石般的空間。此外，為城市森林建設和管理而積累的數據，不僅可以作為城市森林，也可以作為智慧城市的基本數據，由此可以發展成為覆蓋整個城市大小城市森林、山地和河流的城市“呼吸道”，即“綠色”網絡。 “綠色網絡”打破了“森林要大，要郁郁蔥蔥”的傳統常識，提出了城市本身可以創造鮮活空間的規劃。這對於需要對有限空間和成本進行有效管理的未來城市來說，將是必由之路。我們期待這種以數據為基礎建立的綠色網絡在城市中成為又壹個生態系統，成為人類與自然的新共存模式。

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