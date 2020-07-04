“朝鮮通”安保兩巨頭全力推進南北關系. July. 04, 2020 07:35. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統3日提名前民生黨議員朴智元為國家情報院院長、國家情報院院長徐薰為青瓦臺國家安保室長。另外，共同民主黨議員李仁榮（音譯）將擔任統壹部長官，前總統秘書室室長任鐘皙和安保室長鄭義溶將被任命為總統外交安保特別助理。在韓半島緊張局勢高漲的情況下，文在寅將泛執政圈代表性的“朝鮮通”全部投入其中，表現出在剩余任期內為推進南北關系而全力以赴的意誌。 青瓦臺發言人姜敏錫在當天的吹風會上就朴智元被提名為候選人壹事解釋說：“朴智元為促成2000年（6·15）韓朝首腦會談做出了貢獻，在現政府中也起到了韓朝問題顧問的作用，對朝鮮的專業性很高。”朴智元曾在金大中政府擔任過秘書室長、文化觀光部長官等職務，2016年加入國民之黨之前壹直為民主黨效力。青瓦臺相關人士表示：“朴智元曾會見朝鮮國務委員會委員長金正恩的父親、國防委員長金正日，文總統高度評價了朴智元的對朝專業性，親自提議擔任國情院院長。” 文在寅的安保領域核心親信徐薰從國情院調到青瓦臺，將負責管理整個外交安保部門的指揮塔。徐薰曾兩次作為對朝特使會見金正恩，全面負責韓朝協商。也就是說，安保兩大巨頭國情院院長和安保秘書室長全部由“對朝通”擔任。 全國大學生代表協議會第壹屆議長出身、86集團（80年代學生，60年代生）的領導人李仁榮將領導統壹部。 文在寅日前正式提議在11月美國總統選舉前舉行朝美首腦會談，這是他就任以來首次大規模更換外交安全班子，明確表示要在剩下的兩年裏全力推進對朝關系。 但未來統合黨當天對這壹人事調整批評說：“這是史無前例的旋轉門人事變動”，“青瓦臺沒有觀察克服危機的力量，也沒有承認自己的政策失敗。”

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