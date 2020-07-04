青瓦臺和執政黨高層緊握多套住房，誰會相信房地產政策？. July. 04, 2020 07:36. . 文在寅總統2日就房地產市場的不穩定指示說：“應加強對多住宅擁有者等投機性住宅擁有者的負擔。”政府雖然出臺了在首爾江南地區引入房地產交易許可制的6·17對策，但由於房價持續不穩定，加上民心動搖，總統親自出面應對。 在文在寅總統的指示中，最引人註目的是“即使挖掘，也要增加供給量”。政府此前雖然出臺了提高稅收、收緊貸款的政策，但並非沒有供應住房。據國土部透露，最近3年間首都圈每年入住29萬棟以上，首爾每年入住7萬棟以上。此外，政府還宣布了在首都圈第3期5個新城市新建30萬套，在首爾市中心的龍山維修廠用地等新建7萬套的計劃。 盡管如此，首爾公寓價格仍然暴漲，是因為需求者需要的地方住房不足。政府優先供應給新婚夫婦等的住宅大部分是公共租賃住宅或周邊住宅，因此與首爾中產層所希望的住宅有所距離。政府以助長投機需求、刺激周圍房價為由，強化了對重建再開發的各種限制。但是，除了重建和再開發以外，無法在首爾提供新房。必須尋找壹方面搞活重建，另壹方面收回超額利潤的辦法。 只對擁有兩三套房子的個人征收數千萬韓元的稅金，擁有數十、數百套住宅的房地產法人和租賃事業者幾乎不繳納稅金，這也是個問題。提高多住宅者的擁有稅的同時，有必要暫時解除租賃業者的義務租賃期限等，給出退路。反復的調控，市場已經產生了很大的耐性。如果不放棄“不行再來”的安逸想法，以“這是最後壹次”的決心拿出決定牌，說不定會成為“房地產政策失敗的政權”。 政府雖然從執政初期開始就宣布“與房地產投機的戰爭”，但青瓦臺、執政黨和政府高層官員中擁有多套住宅的人還很多。總統秘書室長盧英敏在首爾瑞草區盤浦洞和忠北清州市擁有兩套公寓。說是要出售其中的盤浦公寓，結果只50分鐘後又改口要出售清州公寓。有人批評說，從政府核心人士開始，就證明了“江南不敗”。即使是公職人員，只要是合法的財產擁有和選擇權，就不能抨擊。但是，如果領導層不率先垂範，房地產穩定對策將成為壹句空話。

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