美國學界：“朝美首腦會談有可能成為‘10月驚喜’”. July. 04, 2020 07:36. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 華盛頓外交界有預測認為，在11月3日舉行美國總統選舉前壹個月，美國總統特朗普和朝鮮國務委員會委員長金正恩有可能舉行第三次首腦會晤。也有觀察人士認為，朝鮮可能會用武力挑釁代替首腦會晤。 美國前總統國家安全顧問約翰·博爾頓當地時間2日在紐約外國記者協會視頻研討會上被問及大選前朝美首腦會談的可能性時，回答說：“在美國有選舉前‘10月驚喜’之說”，“如果總統感到自己處境十分艱難，說不定會認為與金正恩委員長再次會晤不失為壹張牌。” 同壹天，在戰略國際問題研究中心研討會上，布魯金斯研究所韓國客座研究員鄭朴表示：“考慮到特朗普總統的特性，不能排除10月份的驚喜。” 國際國際問題研究中心韓國客座研究員維克多·車表示：“朝鮮有可能關閉寧邊，以換取解除部分制裁。” 相反，也有預測認為“10月驚喜”很可能是朝鮮的挑釁。國際國際問題研究中心高級研究員蘇米·特裏預測，朝鮮有可能在10月發起挑釁，以提高美國大選後的談判力，並稱：“朝美首腦會晤比朝鮮挑釁的可能性更小。”中國的朝鮮問題專家、中共中央黨校教授張璉瑰當天在接受香港《南華早報》采訪時表示：“無論是特朗普總統還是拜登前副總統，只要在大選中獲勝，就將再次與朝鮮進行對話。”

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