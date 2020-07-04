動輒上億的吃零嘴......大企業的零食費一個月達1億韓元. July. 04, 2020 07:37. by 申武慶記者 yes@donga.com. “今天吃什麽零食？” 加入車輛共享企業“索卡(SOCAR)”已有5個月的金佳藍經理(28歲)上班非常愉快。能到自己想要的單位工作是一件令人高興的事情，而該公司的特色零食菜譜更是讓上班的步伐變得輕松。與可以吃幾塊餅幹，喝速溶咖啡等的茶水間不是一個檔次。零食專門管理企業為服務公司準備了麥片、酸奶、腰果等多種零嘴。金經理說：“零食本身很好，但是如果同事們以第一次接觸的零食為主題進行破冰遊戲，氣氛就會變得融洽。” ○ 動輒上億的零食費 零食管理服務正在企業之間迅速傳播。Kakao、現代汽車、KB國民銀行等只要一聽到名字就能知道的企業已經采用了零食管理服務。小吃24、Snackfor、辦公室小吃等是代表性企業。小吃24公司自2018年3月推出服務以來，至今已服務640家企業，Snackfor公司自2017年7月推出服務以來，至今已服務400家企業。定期訪問並提供零食，每月至少需要15萬~50萬韓元。如果金額小於該數字，則會用宅急送把分類好的零食寄去公司。經常消費零食的企業每月會支出近1億韓元的零食費。 最希望獲得零食管理服務的，同時也是最受惠者，當然是一直以來準備零食的經營支援組、人事組、總務組所屬負責人。了解零食需求，前往超市，采購零食，搬運這些東西，陳列到公司，整理收拾......這些繁瑣的事情都由零食管理企業來承擔。一位在外國信息技術(IT)企業負責零食的職員說：“我們公司有很多具有不同文化、人種的職員，但是要想滿足他們所有人的口味很難。獨自一個人需要200分鐘才能完成的事情通過專門企業只需要20分鐘就夠了。” 一家遊戲公司的經營支援組長說：“從點單到送貨，僅憑自己的團隊人力是有限的，甚至向代表建議補充負責人員。為了經營支援業務，積累了很多職業經理人，但實際上這些人並沒能做好準備員工零食的事情。” 從企業的立場來看，也能節約費用，因此值得肯定。零食管理企業從制造商那裏低價引進大量商品，在確保自身物流中心後，再送貨上門。零食管理企業解釋說，因此與便利店相比，價格會便宜5%至30%。這些企業免費提供給顧客準備零食的架子或冰箱，交換冷門零食或從費用中扣除部分費用。 ○ 金部長拆蝦條時，朴主任拿起能量棒 那麽職場人喜歡什麽樣的零食呢？據小吃24透露，截至6月，Icys、寶佳適、首爾牛奶、枳椇茶、Seagrams碳酸水等排在前5位。因提早到來的酷暑，拿著飲料的人越來越多。據Snackfor透露，一直走紅的零食是上半年(1 ~ 6月)的標準口味香栗、一天堅果、熏蛋、零嘴香腸、迷你杯品客薯片等。Snackfor解釋說，為了迎合最近上班族關註健康的潮流，比起餅幹，員工更喜歡吃堅果類零食。 各年齡層的口味千差萬別。主任、代理級的20多歲年輕人偏愛的零食是米蘇拉全麥油炸圈餅、能量棒、粉末奶昔等健康食品。50多歲的次•部長則喜歡蝦條、泡芙球等熟悉的餅幹。地瓜幹等召喚回憶的零食也十分有人氣。一些企業還為管理人員向零食分類企業索要水果等。 一家IT公司的職員說：“考慮到夜班和通宵作業多的IT產業的特點，公司為我們準備了從零食和飲料到夜宵的各種零食，對此我們深表感謝。” ○ 超越零食，擴大早餐、人工智能管理等 零食管理企業從零食開始到早餐，擴大了事業領域。小吃24和辦公室小吃可以淩晨配送三明治、沙拉、杯果等早餐。甚至能幫助職員們親自挑選生日禮物，提供租賃各種辦公設備的服務等，擴大了外延。小吃24市場理事金大賢(音)表示：“隨著利用零食服務的顧客反向提出很多提案，自然而然地將事業範圍擴大到生日禮物包裝、辦公用品租賃等。” 更有甚者，正在利用人工智能構建自動化模塊。一直以來，Snackfor公司的職員們都會一一分析顧客偏愛的零食數據，為顧客補充人氣較高的零食，但現在決定將這一過程交給AI。全體職員的25%左右都投入到了管理過程，如果引進AI，效率將會迅速提高。 Snackfor公司代表李雄熙(音)表示：“現在還處於驗證人類管理和AI管理的準確度的階段。最早在8月能引入AI的話，就可以快速擴大客戶群。”

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