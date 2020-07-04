托特納姆全場有效射門僅有兩次，似乎遺忘了“SON使用手冊”. July. 04, 2020 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超級孫旋風”孫興慜(28歲)在和自己的偶像並肩作戰(追捧前輩的英超出場數)的有意義的一天品嘗到了慘痛的失敗。 英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊所屬的孫興慜3日在英國謝菲爾德舉行的與謝菲爾德聯隊的第32輪客場比賽中首發出場，參加了個人154場英超比賽。至此，他和以“首位韓國人英超球員”的身份，效力於曼聯等球隊的朴智星(39歲•退役)並列排在韓國人英超總出場記錄第2位。在該領域排名第一的是曾效力於斯旺西城、紐卡斯爾等球隊的奇誠庸(31歲•187場)。此前孫興慜在接受國際足聯(FIFA)采訪時曾表示，朴智星是自己的偶像，“在國家隊，和(朴智星)大哥一起生活訓練，努力學習飲食、睡覺。” 但是隨著熱刺隊當天以1比3慘敗給謝菲爾德隊，孫興慜沒能笑到最後。雖然托特納姆熱刺隊控球率高達67.5%，但9次射門中只有2次有效射門，可見其臨門一腳能力有所下降。雖然孫興慜在熱刺隊以0比3落後的下半場第45分鐘助攻隊友哈裏•凱恩攻入一球，但想要扭轉局面已為時已晚。增加1次助攻的孫興慜在本賽季英超賽場中打進9球，助攻9次(賽季16球、助攻11次)。按照熱刺主帥何塞•穆裏尼奧強調邊鋒參與防守的戰術，他無法集中精力進攻，隨時隨地參與左路防守，全場沒有取得一次射門，這讓他感到遺憾。 由於當天的失利，托特納姆熱刺隊在給予最終排名聯賽前四的球隊的下賽季歐冠聯賽參賽權上亮起了紅燈。本場過後積45分(12勝9平11負)的托特納姆熱刺隊從聯賽積分榜第7位降至第9位。在聯賽還剩6場比賽的情況下，與排名第4位的切爾西隊(積54分)的積分差距拉大到了9分。托特納姆熱刺隊計劃在7日與埃弗頓隊的比賽中扭轉局面。孫興慜將在這場比賽中，再次挑戰英超連續4個賽季進球數上雙。 另外，將本賽季英超冠軍拱手讓給利物浦的第2名曼城隊在曼徹斯特舉行的主場比賽中守住了自尊心。按照歐洲足球聯賽的傳統，當天曼城球員舉行了“列隊歡迎(Guard of Honour)”儀式，主隊球員排成兩列，在提前確定奪冠的利物浦球員入場時集體送上掌聲。結束對冠軍的禮遇後，曼城隊以4比0完勝挑戰先前自己保持的英超最多勝(32勝)、最多積分(100分)冠軍的利物浦(積86分•28勝2平2負)，讓對手品嘗到了本賽季第二次完敗的滋味。曼城隊主帥何塞普•瓜迪奧拉對本場比賽表示滿意，他說：“我們擊敗了冠軍，取得了有意義的勝利。”

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