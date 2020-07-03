普京還可以再當兩屆總統，一直幹到84歲. July. 03, 2020 07:36. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 事實上，俄羅斯總統弗拉基米爾•普京(68歲)的終身執政已經變為可能。因為，對取消普京連任限制的改憲，國民投票以壓倒性的贊成票結束。 據《塔斯社》報道，俄羅斯中央選舉委員會當地時間1日公布的修改憲法國民投票開票結果顯示，77%的選民贊成修憲。反對者僅占22%。投票率為65%。 由此，俄羅斯憲法全體133項條款中的46項條款將被修改。修訂的憲法中包含了國內法(憲法)優於國際法的原則、不允許同性結婚、保障最低工資等內容。但核心問題是，普京總統將於2024年結束第四任總統任期，而其中有一項特別條款將取消普京的現有任期，以便讓他可以再次競選下屆總統。 普京從2000年開始兩次擔任4年任期的總統職務，並在2008年因憲法規定“禁止連任3屆”而退位。在擔任總理期間，他果斷修改憲法，將總統任期從4年延長至6年。在2012年大選中再次當選總統後，他於2018年再次當選，第四次當選。但是，由於“禁止連任3屆”的規定，普京總統在1月份再次暗示了修改憲法的必要性。3月，議會批準修憲。 通過此次修憲，原本將在2024年結束第4屆總統任期的普京，直到他84歲的2036年，可以再歷任兩屆任期6年的總統職務。CNN等外國媒體一致報道說：“‘21世紀沙皇’普京的終身執政成為可能。”普京總統在上個月21日接受本國電視臺采訪時表示：“如果修憲案確定下來，不排除再次參加大選的可能性”，暗示了再次參選的可能性。

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