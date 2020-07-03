三星為“K防疫”提供技術支援，一下子把檢測設備產量提高80%. July. 03, 2020 07:36. by 徐東一 dong@donga.com. 位於大田儒城區的檢測設備生產企業索爾森特(Solgent)在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情爆發時陷入了苦惱之中。雖然美國、沙特阿拉伯等40多個國家紛紛求購索爾森特的新冠病毒檢測設備，但當時每周的生產量只有1.2萬多個。雪上加霜的是，一直為檢測設備提供核心部件軟管的德國企業甚至發來了很難在今年12月之前交貨的公告。 支援陷入困境的索爾森特的是三星電子。三星電子向索爾森特派遣了20多名智能工廠專家。從材料管理到物流動線優化、自動化設備的引進等，支持了檢測設備從生產到出廠全過程工序的改進。兩周後，三星電子又開發出軟管生產模具，幫助索爾森特自主生產。此後，索爾森特的周產量增加到2萬多個。 2日，三星電子公開了包含上述內容的介紹智能工廠支援事業的視頻。該項目是根據三星電子副會長李在镕的經營哲學“同行”的願景，於2018年8月開始的。在新冠肺炎疫情開始擴散的2月份，李副會長宣布緊急援助以克服疫情，並表示：“在國民的支持下成長起來的三星現在應該和我們社會一起分享。讓我們盡一切努力吧。”據悉，此後李副會長指示積極研究類似支援智能工廠事業等“相生”方案。 位於首爾衿川區的生物風險企業科健生物科技公司(Kogene Biotech)也在三星電子的幫助下，克服了大量生產檢測設備的困難。三星電子在需要用眼睛確認不良標簽的工序中，投入了藍光標簽檢查儀等，讓大部分檢測設備工序實現自動化。此後，科健生物科技公司每周的生產量從原來的5600個增至1萬個。 三星電子智能工廠支援事業是展現大企業和中小•中堅企業之間的相生努力能夠取得積極成果的事例。三星電子研究員高錫東(音)表示：“將三星電子的制造革新經驗與中小企業相結合，為‘K防疫’做出了貢獻，從這一點來看，我們感到了意義。”

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