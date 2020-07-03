文在寅稱“斡旋朝美會談”……金正恩無意無核化，這難道不是執念？. July. 03, 2020 07:37. . 文在寅總統在上個月30日與歐盟領導層舉行的視頻峰會上表示，“計劃盡全力在美國大選之前讓朝鮮和美國重新面對面坐下來進行對話。”也就是說，要出面展開斡旋，促成朝美首腦在11月3日美國大選之前再次會晤。韓國外交部長康京和昨天也表示：“將全方位展開努力，促使朝鮮重返對話。” 文在寅的發言雖然是想盡壹切辦法恢復停滯壹年多的朝美對話，但眼下的現實是，實現這壹對話的可能性非常低。青瓦臺壹名相關人士表示：“美國方面也表示認同並正在努力。”但是，美國認為很難舉行首腦會談，只是停留在了管理選舉不利因素層面的“重啟對話”耍嘴皮子上。此前壹直要求“新解決方法”並拒絕對話的朝鮮，也在不知道誰將成為下屆美國總統的不確定情況下忙於權衡大選之後的情況。 當然，朝美首腦會晤也有可能像美國大選後期的“10月驚喜”壹樣突然舉行。本來就支持率低迷的美國總統特朗普，隨著敗局越來越明顯，有可能找到某種突破口，而壹直固執於首腦談判的金正恩，也可能不惜舉行活動來平息內部的不滿。但是，就算這樣舉行會晤，那也只能成為讓朝美首腦出彩的“表演”而已，不會在無核化問題上有任何進展。 但是，韓國政府依賴於此的安逸認識，尤其是其安逸的壹貫性令人吃驚。似乎已經完全忘記了過去壹個月裏遭受的各種屈辱和欺侮。因此，擔任總統特別助理的那位就朝鮮炸毀南北聯絡辦事處壹事表示，“這確實是政治行為，但不是軍事挑釁”，對此輕描淡寫，而國會外交統壹委員長對駐韓美軍也做出“過分了”、主張裁減的發言，現在也已經不再令人吃驚了。 通常說外交是“可能性的藝術”，但韓國政府的政策不能像賭博壹樣，把賭註放在低概率的僥幸心理上。更何況，如果這是為了異想天開地促成朝美首腦的即興活動的方式，則更加危險。朝美針對新加坡和河內失敗的原因瞄準了文在寅總統。現在不是堅持虛無縹緲的“韓半島駕駛席”的時候。作為司機，最重要的是首先要擺脫“得去個地方”這種徒勞的強迫。

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