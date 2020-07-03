全世界只有3件的高麗“母子盒”，從日本收回. July. 03, 2020 07:37. by 崔고야 best@donga.com. 代表高麗的螺鈿漆器文物“高麗螺鈿菊花藤紋盒”從日本回來了。這是全世界只有3件的高麗時代母子盒（大盒子裏套有小盒子的盒子）之壹。由此，韓國首次擁有了“母子盒”形式的螺鈿盒。 文物廳2日向媒體公開了通過國外文化遺產財團去年12月從日本購入的螺鈿盒。它是壹個長10厘米、重50克、比手掌還小的螺鈿盒，是裝在大盒（母盒）裏的子盒。它是圍繞中央的花形或圓形花盒的同樣4個花盒中的壹個，保持著完整的形態。另外兩件同樣形狀的螺鈿盒分別由美國大都會美術館和日本京都的壹座寺廟收藏。如果加上放在母盒中央的兩件子盒，世界上還有5個完整的高麗時代的螺鈿盒。 該螺鈿盒以前由日本個人畫廊收藏，國外文化遺產財團從去年2月起出面勸說，並於12月購買回國。2006年9月至2008年8月，它曾通過國立中央博物館的“螺鈿漆器——延續千年之光”特別展在韓國公開。從2018年起，財團方面開始正式推進購回。 國外文化遺產財團理事長崔應天（音譯）表示：“雖然日本還有10多件高麗螺鈿漆器，但大部分都是國家指定文物，因此此次通過購買只收回了螺鈿盒”，並解釋稱，“情況相當緊急，如果再遲遲不作出購買的決定，它有可能被日本指定為文物。” 此次回收的螺鈿盒的特點，是利用鮑魚殼、玳瑁殼、金屬絲等雕刻出菊花和藤紋。在蓋子花紋中，中間的大花紋使用了高麗螺鈿漆器代表性技法——玳瑁伏彩法。這種方法是將玳瑁殼磨得很薄，做成半透明狀態的板子，然後在內側塗上顏料，使顏色隱隱可見。密密鑲嵌在子盒邊框上的圓形裝飾是用鮑魚殼制作的。高麗時期，宋朝使臣徐兢在《高麗圖經》中稱贊螺鈿漆器“極精巧，細密可貴”。 據悉，高麗螺鈿漆器遺物由於材質的特性，受潮等導致破損的危險性較高，大部分流失。母子盒形態等全世界尚存的螺鈿漆器包括破損品在內只有22件。成品只有15件，大部分由美國、日本擁有。 通過此次歸還，它與現存的“螺鈿菊花藤花紋佛子”“螺鈿經函”壹起，韓國共擁有3件高麗螺鈿漆器文物。歸來的螺鈿盒將從12月22日起在國立中央博物館的“古代色彩·漆”特別展上向公眾開放。

한국어