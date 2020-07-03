“黃牛”黃喜燦在轉會之前再次貢獻助攻. July. 03, 2020 07:37. by 金正勛記者 hun@donga.com. 即將轉會的“黃牛”黃喜燦(24歲•薩爾茨堡紅牛隊)連續4場比賽都取得了攻擊點(進球或助攻)，展現出了超強的實力。 2日，在奧地利薩爾茨堡的紅牛競技場舉行的2019~2020賽季奧地利甲級聯賽第31輪與格拉茨風暴隊的主場比賽上，黃喜燦在球隊以2比0領先的下半場第23分鐘替補上場。雖然他是球隊的固定主力前鋒，但在上月29日與TSV哈特堡格的第30輪比賽之後，球隊已經提前兩輪奪冠，因此沒有必要勉強上場。 剛一上場，黃喜燦就利用快速滲透沖擊對方空間，並在下半場第38分鐘胸部停球後直接射門威脅對方球門，在3比1領先的下半場第40分鐘，黃喜燦助攻隊友科伊塔破門，為球隊獲勝錦上添花。繼上月22日的2次助攻，25日的1粒入球，29日的1粒入球後，連續4場比賽都取得攻擊點。薩爾茨堡隊以5比2大勝對手，取得了3連勝及10場不敗(8勝2平)，在當天比賽結束後還舉行了冠軍頒獎儀式。 球隊領隊也證實，本賽季結束後，黃喜燦將轉會到“頂級聯賽”，而德國當地媒體則將黃喜燦的德甲萊比錫之行視為既定事實。萊比錫紅牛隊是本賽季德甲第三名的球隊。德國媒體《圖片報》1日表示，“作為萊比錫為備戰2020~2021賽季而做出的首次行動，引進黃喜燦已近在眼前。預計本周將正式公布。”《天空體育德國》也表示，“萊比錫已經與薩爾茨堡前鋒黃喜燦完成了簽約。” 外電預測，黃喜燦的轉會費最少在1000萬歐元(約135億韓元)到1500萬歐元(約202億韓元)之間。如果黃喜燦轉會萊比錫，將填補最近確定從該球隊轉會到英超切爾西隊的蒂莫•維爾納(24歲)的空缺。維爾納是萊比錫的頭號球星，本賽季打進28球，僅次於拜仁隊當家球星萊萬多夫斯基，排在聯賽射手榜第二位。

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