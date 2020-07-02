專欄：營銷鬼才. July. 02, 2020 07:29. by 金光賢 kkh@donga.com. 文在寅政府上臺後不到1年的2018年2月，前社會副總理兼教育部部長金相坤出席國會教育文化體育觀光委員會，受到了侮辱。不是教育問題，而是住房問題。當時一位在野黨議員質問道：“文在寅政府人士受益於房價上漲。為什麽要擁有不去居住的大峙洞公寓？”金副總理回答稱，“本來想賣的，但賣不出去。”隨後他聽到了該議員的當面斥責，“別撒謊了。昨天去了一趟房地產，因為沒有待售房源而亂作一團。” 結果，金副總理在下月3月，以低於市價的1.5億韓元的急售價格，總價23.7億韓元出售了萊米安大峙宮(Raemian Daechi Palace)公寓(94.49平方米)。最近，該公寓的市價以向國土交通部申報的實際交易價格為準是35億韓元。金副總理於當年9月辭職。雖然是假設，但是如果能堅持住6個月不賣掉房子的話，可能不會遭受至少11億韓元的金錢損失。 上月30日，國會議長丁世均不顧住宅處理建議，對擁有多套住宅的青瓦臺參謀們說：“我認為公職人員最好先做出表率(處理住宅)。”如果看金相坤副總理的先例，房子賣掉之後房價似乎上漲了，不賣似乎更讓人厭惡，對當事人和夫人來說，“睡不著覺的夜晚”也許還會持續。如果房價下跌已成定局，而且沒有反彈的可能性，那麽具有敏捷判斷力的青瓦臺參謀們即使秘書室長或國會議長不讓賣，也會出售。賣房行為似乎是一種犧牲，催生出“身先士卒”，這或許可以解讀為房價短期內難以回落的信號。 據悉，6•17不動產(房地產)對策出臺後，蠶室一帶的房地產中介為了在日落之前搞定合同，忙得不可開交。因為今後價格還會繼續上漲，所以在規定生效之前先把房子定下來的需求趕在了一塊。交易許可制這一“猛藥處方”在市場上幾乎被認作為“等於政府擔保了房價上漲”。實際上，6•17對策出臺後的周統計結果顯示，房價不但沒有下跌，反而銷售價格、租賃價全部上漲。 最近坊間傳言，被青瓦臺和執政黨所厭惡的經濟副總理洪楠基將退位，國土交通部部長金賢美將前往青瓦臺任職。經濟門外漢從未成為經濟指揮塔，因此認為這是荒唐的怪談。但是之後金部長接連出演電視節目，並表示“政府有必要修改擁有稅等房地產稅制的不足之處”，看來這可能不是怪談。 即使是再有實權的長官，負責住宅供求的國土部長官越過經濟副總理，直接提出稅制也是非常罕見的事情。繼擁有稅上調之後，在出售價格上限制、銀行貸款禁止、限制交易許可制出臺之際，實際上宣布與房價作戰的政府讓雖然是經濟新手，但表示穩定房價勢在必行的金賢美部長坐上經濟副總理之位，也不是太令人吃驚的事情。 據說，高爾夫幽默中有句話說“職業球員眼睛看向哪裏球就會去往那裏，業余球手跟著球飛行的方向走，初學者越擔心打到哪裏球就會去往那裏”。這似乎是在諷刺現政府對房地產對策的欲望過剩和與此相比只出現適得其反的結果的新手實力。 雖然不懂政治，但也知道經濟是不能強來的。如果國家經濟中只有房地產，那麽就另說了，但如果一方無理取鬧，必然會在另一方引發副作用，而且市場也不會按照政府想象的發展。阻攔並不是好的辦法，善於疏導才是治水的根本，進而說到世間道理，那麽房地產對策也應如此。

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