執政黨不要執迷於無名無分的補充預算時限，在野黨應該出席國會仔細審查. July. 02, 2020 07:29. . 共同民主黨單獨審查35萬億韓元的第三次補充預算案的過程中，人們越來越擔心會出現不可靠和草率審議。在移交預算結算委員會之前，考察所管部門相關事業的常任委員會預備審查程序實際上淪落為只蓋圖章的無用之物。由執政黨院內代表擔任委員長的運營委員會前天在開會50分鐘後結束了補充預算的審查。聲稱在獨占常任委員長四天後要無條件結束，就像是軍事作戰計劃。 執政黨主張：“補充預算案事先已經過黨政協商，因此不用擔心進行草率審查。”以“壹個團隊”行動的政府和執政黨進行動上的黨政協議不能代替有在野黨參與、朝野激烈爭論的國會預算審查。執政黨的暴走，無疑是回避了節約預算和有效執行預算的基本精神。難怪曾在20屆國會上與執政黨聯手建立“4+1協議體”的正義黨所屬議員表示，“不能同意召開以通過為目的的常任委員會”，退出了會場。 執政黨制定的補充預算處理時限——6月臨時國會結束日不能成為關系到國家利益的絕對標準。執政黨應接受在野黨提出的“如果將處理時限推遲到11日，則將參與審查”的要求，停止“壹邊倒的審查”。 在野黨也表示，不會進行場外鬥爭，而是將精力集中在院內應對上，因此，無論采取何種方式，都要摸索參與預算審查的方案。不應該只要求國會議長撤回野黨議員的常任委員會強制安排，而是應該盡快提交在野黨本身的常任委員名單，抓緊時間進行重新調整常任委員會的辭任、補任程序。之後，常任委員會壹旦安排妥當，應追究政府預算案存在的問題，積極提出改善方案。 執政黨表示，6月臨時國會結束後立即召開7月臨時國會。也就是說，要像推進第三次補充預算壹樣，強行實施高層公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）所需的立法措施。但是，按照日期強行成立公調處的想法會招致激烈的反對。執政黨還警告說，在7名公調處長候選人推薦委員中，可能減少2名在野黨人士，這無異於推翻了公調處的政治中立基礎。在野黨也應該準備推薦空調處長候選人推薦委員。無論是補充預算還是公調處，都絕不是靠“人數”政治推進的事情。

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