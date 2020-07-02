電影《寄生蟲》演員-制作團隊被列入奧斯卡新入會員邀請名單. July. 02, 2020 07:29. by 崔고야 best@donga.com. 電影《寄生蟲》的演員和制作團隊受邀成為奧斯卡會員。 主辦奧斯卡頒獎典禮的美國電影藝術與科學學院(AMPAS•是美國一個致力於促進電影藝術發展的非營利性專業組織)於上月30日(當地時間)公布了2020年新入會員邀請名單819名。出演《寄生蟲》的演員中包括崔宇植、趙汝貞、李貞恩、朴素丹、張惠珍。制作團隊方面，剪輯導演梁鎮模、音樂導演鄭在日、服裝導演崔世妍、美術導演李夏俊、音響導演崔泰英、制作人郭信愛、編劇韓振元榜上有名。如果受到邀請的當事人同意，他們將作為擁有奧斯卡獎投票權的會員展開活動。 除了《寄生蟲》相關人士之外，講述歲月號沈船事件的紀錄片《正義仍缺席》的導演李承俊和參與迪士尼熱門動畫片《冰雪奇緣》和《海洋奇緣》的動畫監督李賢民也被列入了此次新入會員名單。 奉俊昊導演和演員宋康昊從2015年開始以會員身份活動。當時林權澤導演、演員崔岷植也委任為會員。2016年朴贊郁、李滄東、金素英導演和演員李秉憲被追加委任，到目前為止，以奧斯卡會員身份活動的韓國電影人約有40名。 此前，隨著以多種文化圈為背景的電影人組成會員的呼聲日益高漲，奧斯卡方面表示，到2020年將把女性、少數人種會員人數增加到原來的2倍。在今年的819名新會員中，女性占45%，少數族裔占36%。 至此，在全體會員中，女性會員從2015年的1446名增加到了2020年的3179名，同期少數人種會員只有554名，目前增加到了1787名。

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