阻止和平示威的香港維護國家安全法……壹男子因舉“香港獨立”旗被捕. July. 02, 2020 07:29. by 金祺容 kky@donga.com. 香港維護國家安全法施行的第壹天（1日），壹名手持寫有“香港獨立”字樣旗幟的男子因違反香港國家安全法首次被當場逮捕。雖然示威者與警方之間沒有發生大規模沖突，但圍繞適用香港國家安全法，警察與市民之間發生了多處摩擦，超過30人被捕。 香港警方當天通過推特官方帳號表示，“下午1時40分，根據香港國家安全法，在香港中心區銅鑼灣購物區拘捕壹名手持‘香港獨立’旗的男子”，“這名男子是香港實施國家安全法之後被捕的第壹人”。據悉，該男子沒有進行反抗，乖乖被捕。 這壹事件標誌著香港因實施國家安全法而發生變化的現實。“香港獨立”旗以前在反中示威時也經常出現，但壹直沒有受到處罰。不過，根據前壹天制定、當天起實施的香港國家安全法，可以處罰在香港制造國家分裂或向外部勢力呼籲香港獨立的行為。如果警方判斷為輕微行為，將處以3年以下有期徒刑或罰款，如果情節嚴重，將被判處無期徒刑。 當天是香港回歸23周年紀念日，反對香港國家安全法的在野黨和市民社會團體預告了示威，但因為警方的徹底封鎖，未能進行大規模示威。據香港《明報》報道，示威者零星喊口號或舉標語牌，在此過程中，香港警方以違反香港國家安全法罪拘捕至少30人。英國《衛報》援引部分示威者的推特報道說：“具有代表性的反華人士、香港市民支援愛國民主運動聯合會主席李卓人被帶走。” 去年7月1日，香港為阻止“罪犯引渡法案（送還法）”而聚集了55萬人，但今年的示威規模卻有所縮小，這可能是因為失去了核心。前壹天，包括香港民主化運動的主角黃之鋒所屬的“眾誌聯盟”在內的7個香港市民社會團體同時宣布解散。另據分析，香港警方積極逮捕違反保安法者，也打擊了示威隊伍。 香港當地的壹名相關人士表示：“以前在示威開始兩三個小時前，維多利亞公園就已經聚集了很多人”，“今天的示威完全不是那種氛圍。”此人還說，特別是上個月27日預告的示威變得不了了之，喪失了大規模示威的動力，再加上香港國家安全法的施行，“似乎很難再看到像過去那樣的大規模示威了”。 相反，香港政府則表現出了慶祝的氣氛。行政長官林鄭月娥當天在慶祝香港回歸23周年儀式上說，“制定香港維護國家安全法是回歸以來中央政府與香港關系最重要的發展”，“是維護國家主權和領土完整，維護安全制度的歷史性壹步，也是香港社會穩定的重要壹步”。

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