三星電子今年將招聘1000多名碩士博士. July. 02, 2020 07:29. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子今年上半年（1∼6月）在國內外招聘系統半導體、人工智能等未來新成長事業領域的500多名博士級人才。三星電子1日表示：“計劃到今年年底為止，追加聘用500多名碩士和博士。”三星電子壹年內新錄用1000多名碩士和博士是歷史最高水平。 今年新錄用的博士級人才主要集中在被稱為第四次產業革命“基礎力量”的系統半導體、人工智能和軟件產業領域。這些技術可以使智能手機、通信、家電產品及電裝零部件等三星電子的事業更上壹層樓。電子業界相關人士表示：“三星電子最近的招聘主要集中在能夠使現有產品和服務更加智能化、具有高度專業性的人員上。” 實際上，三星在2018年選定人工智能、5G（第5代移動通信）、電裝用半導體等為未來成長事業，發表了共180萬億韓元的投資計劃後，正在致力於引進人才。三星電子去年4月還發表了在系統半導體領域共投資133萬億韓元、聘用1.5萬人的《半導體遠景2030》。 三星電子如此積極地確保未來新事業領域的優秀人才，是根據三星電子副會長李在镕“人”最重要的經營哲學。去年發表《半導體遠景2030》時，李在镕表示：“帶著堅定的意誌、熱情和毅力挑戰，壹定要成功。為了系統半導體產業的成功，我們將更加積極地對人和技術進行投資。” 三星電子相關人士表示：“這意味著，為了克服危機狀況和開拓未來，人才是最重要的。”

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