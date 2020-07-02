藝術在曾被擱置的唯真商街河邊路上流淌. July. 02, 2020 07:30. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 在漢江最長的支流弘濟川和內部循環路交匯處，有用老字體寫著“唯真大廈(eugene mansion)”的舊5層建築。如今，這裏被稱為“唯真商街”。由於外墻沾上了汙垢，乍一看像是即將拆除的混凝土結構物。但直到1970年，這裏還是韓國最早的商住兩用公寓。當時，這裏還起到了防範朝鮮的南侵的“最後的路障”作用。為了防止越過舊把撥滲透到青瓦臺和首爾市內的朝鮮軍，這裏被用作“反坦克防護基地”。1991年，橫穿建築物的高架橋被架起，居民中的一部分離開了這裏，心底還留存著當時的傷痛。 唯真商街再次回歸市民懷抱。首爾市將唯真商業街下面250米河邊路區間建成“公共美術館”，並於1日首次公開。路的名字叫“弘濟流緣”。水和人的緣分流淌，蘊含了用藝術治愈和融合的意義。 這是“首爾市公共美術項目”之一，旨在為途經弘濟川散步路的市民提供藝術體驗。首爾市文化本部主務官朴在恩解釋說：“我們的宗旨是保存並記住承載著韓國現代史的唯真商街，同時將原本僅用作雨水通道的下層空間還給市民作為藝術空間。” 經過唯真商業的弘濟川散步路被修復也是最近的事情。去年3月，西大門區復原了原為散步路斷裂路段的唯真商業街下部約500米路段。首爾市通過公開招募，將此處定為公共美術項目“首爾美術館”對象地區。首爾市的一位有關負責人表示：“很多人高度評價說，這裏是擁有韓國近現代眾多開發和變化的歷史的空間。” 從去年6月開始建設，6個月後就完成了作品設置，但是因為新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的擴散，開業日期推遲了數月。首爾市文化本部長劉延植表示：“‘弘濟流緣’不是在封閉的室內空間，而是在開放的空間裏欣賞藝術作品，是後新冠肺炎時代備受矚目的藝術領域之一。”西大門區近期將建成連接內部循環路和弘濟流緣的通道，方便市民出行。 裝飾弘濟流緣的這些作品由光、聲、色等所謂“非物質”組成。由於作品大多不是占空間的“固體”，因此可以最大限度地保存河邊路的原貌。沿著在100多個混凝土柱子之間流淌的水路，展示設置美術、照明藝術、媒體藝術、音響藝術等8個作品。除了專業作家的作品外，還將展出1000多名市民直接參與的“信息影像壁畫”。首爾市相關人士表示：“挑選出能夠填滿濃厚而靜謐氛圍的空間的藝術作品花費了相當長的時間。” 今日下午2時，唯真商街下面河邊路“弘濟流緣”開門營業，每天上午10時開始向市民開放12個小時。

한국어