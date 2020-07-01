巴倫西亞主帥9個月之後離任，對渴望上場的李康仁來說是不利因素. July. 01, 2020 07:31. by 李元洪 bluesky@donga.com. 韓國足球希望之星李康仁(19歲)所屬的西甲巴倫西亞俱樂部解雇了主教練阿爾伯特•塞拉德斯(45歲•照片)。這是巴倫西亞隊在2019∼2020賽季第二次換帥。 巴倫西亞隊30日對外表示：“主教練塞拉德斯將離任，助理教練保羅•岡薩雷斯(57歲)將暫時接管球隊直到賽季結束。” 巴倫西亞在賽季初的去年9月解雇了主教練托拉爾•馬塞利諾(55歲)，並任命塞拉德斯為主教練，但在9個月後再次更換了主教練。兩位前主教練都因成績不佳而被解雇。巴倫西亞隊時隔7年再次闖入2019∼2020年賽季歐足聯(UEFA)冠軍聯賽16強，但3月以兩回合4：8的總比分不敵意甲亞特蘭大隊，慘遭淘汰。因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)而中斷的聯賽重新開啟後進行的最近5場比賽中，球隊僅取得1勝1平3負的慘淡戰機，排在積分榜第8位。巴倫西亞在還剩下6場比賽的情況下取得12勝10平10負(積46分)的成績，與有資格參加下賽季歐足聯冠軍聯賽的第4名塞維利亞(積54分)之間相差8分。 本賽季李康仁在20場比賽中僅攻入1球，他只在5場比賽中首發出場，大部分時間都是在下半場最後階段才替補上場。頻繁換帥，對於一直沒有獲得太多出場機會的李康仁來說，無疑是個不利因素。因為新教練為了盡快穩定球隊並取得成績，很有可能以主力隊員為主安排戰術。作為新教練，很難進行大膽啟用新人等破格試驗。相反，如果李康仁能夠長期掌握新教練所追求的戰術和打法，並證明自己的實力，那麽這將成為他擺脫以往成見的契機。對於李康仁來說，在新教練的體制下，出場機會顯得更加重要。

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