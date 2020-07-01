居然要在四天內單獨處理35萬億補充預算……這就是議會獨裁. July. 01, 2020 07:30. . 共同民主黨繼獨攬國會常任委員長職務後，開始審議有史以來最大規模的35萬億韓元的第三次補充預算案。由執政黨單獨組成的預算結算特別委員會昨天召開全體會議，開始綜合政策質疑。對各常任委員會的審查案進行盤點後，決定在6月臨時國會會期結束的3日全體會議上進行最終表決。僅用4天時間，執政黨將在野黨排除在外，宣布單獨處理超級追更預算案。 隨著新冠經濟危機余波從服務行業蔓延到制造業，面臨困境的企業層出不窮，為了保障弱勢群體的生計，有必要迅速執行第三次補充預算。但是，如果在4天內草率處理歷史上最大規模的補充預算，那麽松懈和不實的預算執行將是顯而易見的。 國會預算政策處指出，政府提出的補充預算案中，安排8.9萬億韓元的直接工作崗位事業存在過度的壹面。他們指出，以遠超實際128萬失業人員的155萬人為對象創造工作崗位的預算編制，就算是為就業危機未雨綢繆，也頗為過分。而且，大部分是圖書館圖書配送、百大名山巡查要員等壹次性兼職職位比比皆是。預算政策處就投入5.1萬億韓元的韓國版新政事業評價稱：“很多事業目的不明確，或者難以保證效果。”面對這樣的指責，執政黨以“為了指摘而指摘”為由，對預算政策處進行打擊，這是連為牽制政府而制定的機關國會所提的意見都不能容納的獨裁性想法。 執政黨獨占的16個常任委員會進行突擊審查僅壹天，補充預算案就增加了3萬億韓元。福利委員會將非管轄預算的工作崗位預算增加了1600億韓元，這有可能會引發與主管機關雇傭勞動部制定的預算重復編制的爭議。人們還捕捉到了試圖將本應該反映在正式預算中的預算編入追加預算的伎倆。常任委員會的預算今後還要在預算結算委員會小委員會走減額程序，但是預計難免會出現草率審查的憂慮。 在此次補充預算案中，僅赤字國債規模就達23萬億韓元。赤字國債是由國民、未來子女壹代全部承擔並償還的債務。政府和執政黨不能以按自己規定的時間辦事為由，可以沒有罪責地草率進行補充預算審查。在野黨即使不參與常任委員會，也要對補充預算案進行縝密的、深度的審查和檢驗，並積極向國民公布其結果，來對執政黨進行牽制。

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