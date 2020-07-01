新加坡李光耀家族的“兄弟之亂”. July. 01, 2020 07:32. by 李雪 snow@donga.com. 2015年3月被稱為新加坡國父的前總理李光耀去世時，記者為采訪曾訪問新加坡。追悼所的墻壁上密密麻麻地貼滿了便條。“感謝您為我們建造了被稱為家園的美麗國家”“尊敬您壹生的獻身精神”……當時見到的市民用同壹個聲音吐露了失去“建國之父”的痛苦。雖然也有諸如獨裁和抹殺言論自由等不少負面評價，但是對於他為新加坡打下基礎這壹點，人們似乎沒有異議。 李光耀在新加坡還是英國殖民地的1954年創建了人民行動黨，並於1959年成為自治政府首任總理。此後26年他壹直擔任總理，領導新加坡發展。1965年獨立時人均國內生產總值（GDP）只有400美元，在他卸任的1990年增加到了30倍以上的12759美元。 新加坡以李光耀的超凡魅力在政治上維持壹黨獨裁體制。人民行動黨的議席自1959年以來從未低於80席。相反，在野的工人黨在2011年獲得了6席，創下了最高紀錄。阿聯酋《國家報》分析說，“新加坡作為壹個多種族國家，必須實現經濟快速增長”，“為了保持繁榮和競爭力，新加坡不允許政治寬容。” 這樣的新加坡政壇，因反對黨的激烈政治攻勢和“兄弟之亂”，最近鬧得沸沸揚揚。《國家報》說，“雖然此次國會大選，人民行動黨仍將獲勝，但持續幾個月的政治攻勢顯示，新加坡的基礎可能慢慢改變”。其核心是李光耀的次子李顯陽。 李光耀育有2男1女，分別是長子李顯龍總理，長女國立神經科學研究所顧問李瑋玲，次子新加坡民航局會長李顯陽。據路透社報道，壹直以來“關系不怎麽好，也沒有矛盾”的他們，因為父親故居的處分問題而鬧僵。李顯龍總理不遵從父親“拆除房子”的遺訓，推進博物館的建設，弟弟和妹妹對此表示強烈反對。李瑋玲和李顯陽2017年發表聲明稱，“李顯龍總理濫用自己的地位和影響力。他想通過將父親偶像化、建設‘李光耀王朝’的方式，將權力世襲給兒子李鴻毅。” 他們的矛盾在預定於7月10日舉行的新加坡議會選舉之前走向極端。李顯陽6月24日宣布加入前進新加坡黨。前進黨是反政府人士陳清木去年創建的新黨，他聲稱希望新加坡發生改變。李顯陽透露入黨背景說：“我認為，熱愛新加坡，共享夢想的人聚集在前進黨。”當地媒體也對他是否參選保持高度關註。截至候選人登記截止日6月30日下午1點，他還沒有表明參選意向。 當李顯陽是否參選吞食議會選舉焦點時，李顯龍29日表示：“此次議會選舉不是針對家庭糾紛。這是對新加坡未來的投票。”第二天30日，李顯陽立即通過臉書視頻進行了反擊。 “通過投票結束占據壓倒性多數席位的人民行動黨時代吧！成為巨大政黨的人民行動黨不再為國家的未來而進行激烈的思考和討論。政府官員患有內視病（指失去批判精神）。” 反腐，改革，廉潔，專業性……父（26年）子（16年）加在壹起領導新加坡40多年的李光耀家族，完整地體現了新加坡的正體性。因此，最近兄弟之間的泥濘鬥爭給國民帶來了巨大的痛苦和沖擊。 在此次議會選舉中，在野黨不太可能出現逆轉。但是也有聲音稱，人民行動黨的壓倒性勝利並不是理所當然的事情。前人民行動黨議員因德吉特·辛格最近表示：“李顯陽加入在野黨後，占據60%的執政黨固定支持層選民的壹部分可能會離開。當李光耀的兒子支持在野黨時，選民們會懷疑現在的人民行動黨可能和過去的人民行動黨不同。”

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