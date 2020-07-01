美中香港矛盾爆發，“退出香港（HK-exit）”大門開啟. July. 01, 2020 07:32. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、北京=常駐記者 金基龍 lightee@donga.com,kky@donga.com. 當地時間5月29日，美國對香港采取了中斷國防物資出口及限制尖端技術出口的措施。這是為了應對中國強行處理香港《國家安全法》，正式著手剝奪香港的特殊地位。壹度沈於水底的中美矛盾再度激化，香港的前途陷入激流。 據路透社等媒體報道，美國商務部長威爾伯·羅斯在當天的聲明中表示，“美國商務部關於出口許可例外等給予香港特惠的規定已經停止”，“正在討論是否廢除其他（優惠）措施。”這是在香港回歸中國的象征性日子（1997年7月1日）即將到來之際出臺的措施。美國國務卿邁克·蓬佩奧也在當天發表的聲明中表示：“將停止出口國防物資，啟動將（軍民）雙重用途尖端技術限制與中國壹樣適用於香港的程序。”他還說：“現在，對於管制產品的出口，香港和中國內地不會再分開。” 有人擔心，如果美國以此次措施為開端，全面剝奪包括取消對香港適用的關稅特惠等在內的特別地位，全球金融資本和人力大舉從香港撤出的“退出香港”將成為現實。香港特區行政長官林鄭月娥則反駁說：“我們不怕美國的任何制裁。” 中國不顧美國的全方位壓力，當天完成了香港國家安全法的制定。據香港《南華早報》報道，中國全國人大常務委員會在全體162名與會者的贊成下，在遞交15分鐘後，迅速通過了香港國家安全法。香港特區政府將及時將該法納入香港實質憲法《基本法》附則，並從香港回歸日7月1日起正式實施。 如果違反禁止顛覆國家、恐怖主義、勾結外國勢力等行為的香港國家安全法，將被處以終身監禁。在反華人士審判中，允許香港特區行政長官提名特定法官。觀察人士認為，隨著香港國家安全法的通過，香港代表性民主化人士——香港“眾誌”秘書長黃之鋒（24歲）和具有反華傾向的《蘋果日報》社長黎智英（72歲）將被逮捕。

한국어