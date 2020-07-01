現代汽車商用氫燃料車研究開發將由德國汽車界巨擘把控方向盤. July. 01, 2020 07:31. by 南時旭 @donga.com. 現代•起亞汽車30日宣布，將任命戴姆勒卡車的電動化部門技術開發總負責人出身的馬丁•紮伊林爾(60歲•照片)為研究開發本部負責商用開發的副總經理(副社長)。從今天開始加入的紮伊林爾副總經理將在現代汽車集團領導氫電卡車和客車等環保商用車相關的研究開發(R&D)。 曾在德國戴姆勒集團擔任30年以上商用車開發者的紮伊林爾副總經理被認為是商用車領域的最高專家。1987年紮伊林爾進入梅賽德斯-奔馳卡車公司，2004年轉至戴姆勒卡車子公司埃博客車公司，負責氫電混合動力客車的開發業務。2014年，他負責戴姆勒卡車的先行開發，主導了城市中心型電氣卡車和無人駕駛卡車的開發。 以聘請紮伊林爾副總經理為契機，現代汽車集團計劃加快開發未來型商用車的速度。現代汽車去年與瑞士能源企業H2E成立合作法人“現代Hydrogen”，決定到2025年為止向歐洲供應1600輛氫電卡車。另外，還公開了新型氫電客車和高速型警察氫電巴士。 在韓國國內，有兩輛大型卡車成功實現了群集行駛。群集行駛是指利用無人駕駛技術，多輛車排隊行駛。2018年利用貨物運輸用大型拖掛式自動駕駛卡車在義王至仁川約40公裏的區間演示了Level 3水準的無人駕駛技術。除了突發情況，Level 3水準的自動駕駛系統可以代替駕駛者行駛。 紮伊林爾副總經理充滿期待地表示，“商用車產業面臨著環境層面和經濟上的挑戰課題，但也有機會通過新技術和新車來改善效率和環境。”

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