在聯合國教科文組織登載的陶山書院裏窺探退溪李滉的智慧. July. 01, 2020 07:32. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 負責朝鮮時代性理學傳播和教育的書院在一個月左右的時間裏將舉行聯合國教科文組織(UNESCO)指定世界遺產一周年紀念活動。 韓國文化遺產廳30日表示，從3日到31日，在被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄的9個書院所在的各地方自治團體，為紀念申遺一周年，將舉行展開各種活動的“世界遺產慶典—韓國的書院”。世界遺產委員會(WHC)在去年7月的第43次會議上，將韓國的書院列入了世界遺產中的文化遺產。 為了廣泛宣傳國內所在聯合國教科文組織指定世界遺產的價值和意義，韓國文化遺產廳今年舉辦的世界遺產慶典的主題是“書院，成為世界之花”。在全國9個書院舉行演出和再現活動，像寺廟寄宿一樣在書院停留，展現陷入書香的書院寄宿、傳統武術表演、書法大賽和科舉考試、漢詩百日場、祭享等。 相關書院以1543年周世鵬(1495~1554年)在慶尚北道榮州以“白雲洞書院”的名義建立的朝鮮首個書院—紹修書院為首，包括慶尚北道慶州玉山書院、安東陶山書院和屏山書院、大邱達城道東書院、慶尚南道鹹陽南溪書院、全羅北道井邑武城書院、全羅南道長城筆巖書院、忠清南道論山遁巖書院等。 開幕式將於3日在陶山書院舉行。講述退溪李滉(1501~1570年)的故事的情景舞臺劇即將展開。 接下來將舉行國樂室內樂、傳統打擊樂演出。 在音樂會上，退溪晚年建立陶山書院，吟詠生活中的感懷的“陶山十二曲”合唱舞臺將呈現在觀眾眼前。融合國樂和西洋音樂的演奏將支撐合唱。 7月4日，紹修書院將進行“鄉祠祭享”。紹修書院是朝鮮時代書院中國家公認的最早的賜匾書院。在追悼在學問和政治等方面做出卓越貢獻的人物的祠堂鄉祠裏，以“祭享師恩”為主題進行。文化遺產廳相關人士表示：“期待這次紀念活動能成為再次重溫作為性理學根據地的書院的本來價值的契機。”

한국어