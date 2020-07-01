從7月1日起可以前往歐洲旅行. July. 01, 2020 07:32. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 從今天(1日)開始，韓國人可以再次去歐洲旅行了。BBC等媒體上月29日(當地時間)報道說，歐盟(EU)決定允許包括韓國在內的共14個國家的公民進入歐盟。 允許入境的國家包括韓國、日本、澳大利亞、加拿大、阿爾及利亞、格魯吉亞、黑山、摩洛哥、新西蘭、盧旺達、塞爾維亞、泰國、突尼斯和烏拉圭。據英國廣播公司(BBC)報道，在兩周內，人口10萬人中新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)新增確診患者低於歐盟平均值，判斷認為入境也是安全的，因此允許這些國家的公民入境。 每日新增確診患者仍為6000名至3萬名的美國、巴西、俄羅斯等國家被排除在外。中國新增確診病例少於歐盟平均水平，但由於中國政府限制歐盟公民進入中國，因此中國未能進入該名單。 歐盟表示：“如果中國提出允許歐盟旅遊者進入中國的相互協議，中國也將被納入允許入境的國家之列。”另外，2周修改一次入境許可國家名單，因此美國等國家也有可能根據情況被追加入內。是否允許英國公民入境，將在脫歐談判中另行確定。 此前隨著新冠肺炎疫情的迅速擴散，歐盟關閉了成員國之間的邊境，並禁止第三國公民旅行等非必要入境。但是，最近新冠肺炎疫情的擴散速度放緩，執行委員會從上月10日開始選定了解除入境禁令的國家。 歐盟不允許美國人入境，因貿易戰爭等而惡化的歐洲和美國之間的關系預計會持續一段時間。《紐約時報》(NYT)報道稱，“特朗普總統今年3月禁止歐洲人去美國旅行時，歐盟領導人非常憤怒。隨著此次歐盟將美國排除在解禁國家名單之外，美國的名聲在全球範圍內將不可避免地受到打擊。一旦美國人被禁止進入歐盟，肯定會產生相當大的經濟、文化、地緣政治等影響。”

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