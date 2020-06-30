執政黨時隔32年再次獨吞常任委員會，自己制造國政亂局？. June. 30, 2020 07:37. . 共同民主黨前天表示，將考慮修改下個月結束任期的廣播通信委員會常任委員的朝野推薦比率。根據現行法律，廣播通信委員會的5名常任委員包括由總統指定的委員長等2人，剩下的3人中執政黨交涉團體推薦1人，在野黨交涉團體推薦2人。共同民主黨主張，出現了176席的巨大執政黨，但在野黨的份額比執政黨還要多，這壹現行構成比例存在問題。 執政黨表示，第21屆國會與第20屆國會不同，已經形成了巨大執政黨和未來統合黨的兩黨結構，因此推薦比率也要相應重新調整。但這壹主張是無視廣播通信委員會相關法律制定宗旨的單方面解釋。在現行法律中，廣播通信委員會的5名常任委員中，如果加上總統和執政黨的份額，就已有3人，占壹半以上。事實上，捆綁在壹起的總統和執政黨份額比在野黨推薦的2人還多，減少在野黨推薦份額的主張缺乏說服力。但是，每次選舉時，都要以隨時可能改變的議席數為標準，動搖法律上明確規定的廣播通信委員組成比率，這只不過是傲慢無禮的秀肌肉而已。 廣播通信委員會等委員會與以部長為中心的獨任制行政機關不同，是協議制行政機關。建立在委員會體制上的不是上命下達式的指示，而是應該重視政策與想法不同的朝野推薦委員之間基於相互牽制的意見均衡。更何況，為了體現廣播通信委員會的主管的廣播電視政策，迫切需要確保政治中立性和獨立性。因此有人擔心，巨大執政黨的暴走是不是在為掌握廣播電視繪制草圖。 執政黨表示，除廣播通信委員會外，還會調查其他委員會是否存在類似的事例。其宗旨是，如果委員中在野黨的份額多於執政黨，就要出手。如果是這樣，憲法法官、中央選舉管理委員、國家人權委員等由國會選出或任命的137人也可以被列入調整對象。事實上這無異於向各種委員會傳達不要對政府和執政黨政策持有異議的信息。執政黨要銘記，連政府委員會也要隨心所欲地掌控的獨裁性想法，必將遭到民心的逆風。

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