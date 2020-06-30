無能的統治層制造出怪物. June. 30, 2020 07:38. . 拿破侖10歲進入法國布裏埃納陸軍軍校學習。入學布裏埃納是個奇跡。因為正值傳統貴族沒落的時期，法國針對貧困貴族子弟擴大了無償教育。布裏埃納學校就是其中之壹。貧窮的貴族越來越多，競爭十分激烈。對科西嘉人拿破侖來說，本來是不能入學這所學校的，經科西嘉總督推薦，才得以入學。可以說，是貴族社會的權力型腐敗使拿破侖成為軍人。 拿破侖在軍校裏數學成績不錯，但誰也沒發現他的天賦。任職軍官後的服役成績也判斷不了。他以各種借口逃離了部隊，直接去了科西嘉。在這裏的表現也與天賦無關。因為急於求成，還險些喪了性命。 好不容易逃出科西嘉後，拿破侖就成了另壹個人。如果僅從已披露的證據來推測，那麽，脫離部隊和在科西嘉的經歷顯然讓拿破侖脫胎換骨。允許這壹覺醒過程的是法國極其寬松的軍官管理系統。只有法國軍隊才會提供1年以上的帶薪休假。拿破侖離開工作地點，盡情地四處奔波，經歷了革命、挫折和轉型。 拿破侖的戰術不是自己創造的。拿破侖認識到了擁有專利炮兵的重要性，培養了歐洲最強的炮兵隊和軍官，這也是法國的功勞。但是直到革命爆發，貴族將軍們既沒有管理自己擁有的重要資產，也沒有養育它們。最終，他們的遺產全部落入了科西嘉的年輕人手中。 沒落的身份特征不是沒有資產，而是不會使用。理由也很簡單。不想留給別人，不想暴露自己的無能，越是無能的群體，越會大張旗鼓地圍欄，用沒人聽的自己獨有邏輯消遣。他們不知道，正是這種無能和腐敗在培養著自己的破壞者。

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