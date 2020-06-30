SK Innovation舉行美國電動汽車電池第二工廠投資簽約儀式. June. 30, 2020 07:38. by 池民九記者 warum@donga.com. SK Innovation 29日表示，在美國佐治亞州舉行了關於建立電動汽車電池第二工廠的投資簽約儀式。 25日(當地時間)在佐治亞州政府大廈舉行的簽約儀式由州長布萊恩•坎普和SK電池美國代表黃俊浩等出席。SK Innovation計劃為建立工廠投資9.4億美元(約1.1280萬億韓元)。第二工廠占地面積為3.9948萬平方米，預計從2023年開始投產年11.7GWh規模的電動汽車電池。 SK Innovation在2018年首次決定在佐治亞州投資電池第一工廠(年產9.8GWh)。建設第一、第二工廠所需的全部投資達3萬億韓元。如果第二工廠投入量產，SK innovation的年電動汽車電池生產規模將達到71GWh。 SK Innovation和佐治亞州政府認為，加上當地的2個工廠，總共可以創造出2600個以上的就業崗位。 坎普州長表示：“得益於SK Innovation的大規模投資，佐治亞州成為了美國東南部地區的電動汽車電池中心。今後還會與韓國企業建立更多的合作關系。”SK Innovation總經理金俊(音)因新冠肺炎疫情未能出席簽約儀式，他傳達了“向美國電動汽車產業繼續投資的同時，將創造更多的就業崗位”的信息。

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