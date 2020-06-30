“赤腳鬥魂”達斯汀•約翰遜奪得PGA 旅行者錦標賽冠軍. June. 30, 2020 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 沿著傳奇走過的路走。男子高爾夫世界排名第6位的“DJ”達斯汀•約翰遜(36歲•美國)自出道以來連續13個賽季都有冠軍入賬。 29日，在美國康涅狄格州克倫威爾TPC 河流高地舉行的美國職業高爾夫(PGA)巡回賽旅行者錦標賽第4輪最後一天的比賽中，約翰遜抓到6只小鳥，吞下3個柏忌，打出低於標準桿3桿的成績，四輪總成績261桿。凱文•斯翠爾曼(42歲•美國)以1桿之差排名單獨第二。本場冠軍是達斯汀-約翰遜的第21個美巡賽冠軍，也是自去年2月的世界高爾夫錦標賽(WGC)墨西哥錦標賽後16個月以來的首個冠軍。 至此，約翰遜自2008年出道PGA巡回賽以來，連續13個賽季都能奪得冠軍。出道後連續奪冠賽季比約翰遜更多的只有高爾夫傳說阿諾德•帕爾默、傑克•尼克勞斯(以上17個賽季)和高爾夫皇帝泰格•伍茲(14個賽季)。比利•卡斯珀和李•特萊維諾分別連續16個賽季和14個賽季都有冠軍入賬，但他們兩人在出道賽季未能捧起冠軍獎杯。 前三輪過後，約翰遜與54洞領先者布蘭登•托德相差兩桿屈居第二，他在前九洞抓到4只小鳥，吞下1個柏忌。後9個洞是危機的延續。在13號洞(5桿)，雖然開球落在OB區，但以柏忌盡量減少了掉桿。在15號洞(4桿)，開球落在水障礙區前面的傾斜面深草區後，他發揚“赤腳鬥魂”，以標準桿結束本洞。此前，約翰遜在2018年奪冠的聖裘德精英賽第一輪比賽中，也曾上演光著腳下水成功擊出小鳥球的名場面。約翰遜平時愛好水上體育運動，他說：“連續13個賽季奪冠是一大成就。能和上演最佳比賽的伍茲、尼克勞斯和帕爾默一起被提及，其本身就已經很讓人高興了。”在國內選手中，金時沅和盧勝烈以最終合計低於標準桿13桿共267桿的成績排在了並列第11位。

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