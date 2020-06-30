近19萬名！世界新冠肺炎單日確診患者人數再創新高. June. 30, 2020 07:39. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 世界衛生組織(WHO)表示，28日全世界單日確診患者約19萬名，刷新了新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)發生以來的歷史最高紀錄。 當天，世衛組織公布，在過去的24小時內，全世界新增新冠肺炎確診患者18萬9077人，再次刷新了最高紀錄。此前的最高紀錄是21日創下的18萬3017人。當天，62%的新確診病例發生在美洲，13%發生在東南亞，8.8%發生在歐洲。從國家來看，美國和巴西占整體的49%。 美國在全部50個州中，加利福尼亞、得克薩斯、佛羅裏達等36個州的新增患者有所增加。美國有線新聞網(CNN)當天援引約翰霍普金斯大學的統計報道說，當天新增患者數減少的只有康涅狄格州和羅德島州等2個地方。 美國福利部長官亞歷克斯•艾紮當天在參加CNN節目時表示，“應對和控制新冠肺炎疫情的機會窗口正在關閉，情況非常嚴重。與診斷檢查擴大、動線追蹤、醫院接受率、潛在疫苗開發等可以控制病毒的全球大流行的以前相比，現在許多情況都發生了變化。” 接著，艾紮部長強調說，“需要保持社會距離，在難以保持社會距離時，必須戴能蓋住臉的口罩。尤其是在確診者劇增的西南部‘熱點地區(hot zone)’，應該更加註意。” 當被問到特朗普總統為何不戴口罩時，他回答說：“他們每天都在接受檢查，特朗普總統作為自由世界的領導人處於‘獨特地位’。”CNN指出：“當局保健最高負責人的信息與美國總統特朗普和副總統麥克•彭斯的信息不同。”

한국어