特朗普親信：“總統也開始感覺到連任有危機”. June. 30, 2020 07:40. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 有報道稱，最近支持率急劇下降的美國總統特朗普與其輕松的外表不同，開始自我認識到可能無法在年底的總統選舉中獲勝。 美國政治專門媒體《政客》28日援引特朗普的親信的話報道說：“他最近開始認識到，他可能會成為單任總統。看到這副樣子，特朗普政府內部的謀士們苦惱不已。” 上周末，特朗普在俄克拉何馬的塔爾薩再次展開競選活動，但未能吸引大批聽眾，現場能看到稀稀拉拉的空座。他之後在接受福克斯新聞臺的采訪時表示：“因為有些人不喜歡我，（民主黨總統候選人）拜登可能會成為總統。”對於特朗普政府第二任期的目標和優先順序政策的提問，他回避回答，稱“我現在知道這個政府內部的壹切，我在和優秀的人壹起工作”，招致了“對未來四年沒有議程和方向”的批評。 美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）最近進行的民意調查顯示，特朗普以全國為單位的支持率為38%，比前副總統拜登（47%）落後近10個百分點。在《紐約時報》和錫耶納大學共同進行的調查中，特朗普的支持率為36%，比拜登（50%）低14個百分點。曾是特朗普競選團隊參謀的薩姆·納姆伯格預測說：“今後兩周內可能會下降到35%”，“他可能需要認真考慮是否繼續作為共和黨總統候選人參加競選。” 特朗普當天在推特上寫道：“沈默的大部分人都健康地生活著”，“我們將在選舉中取得壓倒性的勝利。”他還轉發了白宮社交媒體局長丹·斯克維諾上傳的在淹沒在水面下的壹座巨大的冰山上寫有“沈默的多數”的照片。 在競選連任的壓力下，特朗普在不斷上傳支持者的推特時，轉發了包含白人優越主義口號“白色力量”的視頻，再次遭到非議。雖然白宮解釋說總統不知道視頻中的口號，但聯系到最近抗議種族主義示威的浪潮，預計會成為另壹個壞消息。該推特在上傳3小時後又被刪除。

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