新冠病毒全球再擴散中，NBA定於7月31日重啟. June. 29, 2020 07:44. by 兪載泳 elegant@donga.com. 3月份因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)擴散而中斷的美國職業籃球(NBA)2019~2020賽季在4個月後的7月31日將重啟，但會以無觀眾的比賽形式進行。NBA27日公布了包括季後賽(PO)在內的賽季剩余賽程。重啟比賽的第一天，將進行猶他爵士VS新奧爾良鵜鶘、洛杉磯湖人VS洛杉磯快船的比賽。 剩下的所有比賽都將在佛羅裏達州奧蘭多的華特迪士尼世界度假村進行，而不是以主客場方式進行。 剩余的比賽，NBA所有30支球隊中只有22支球隊有可能進入季後賽。到8月15日為止，每支球隊將各進行8場比賽，總共88場比賽，以確定常規賽的最終排名。隨後，從8月18日開始，東、西部賽區前八名共16隊將展開季後賽較量。不過，如果第八名和第九名球隊之間的勝場數差距少於4場，則將於8月16日和17日分別進行事關季後賽晉級球隊(第8號種子)的爭奪戰。如果排名第九的球隊取得兩連勝，那麽他們將超越排名第八的球隊參加季後賽，而第八名只要拿下一場勝利就能晉級。決出最終冠軍的NBA總決賽(7戰4勝制)將於10月1日打響，14日結束。2020~2021賽季比往年晚兩個月左右，預計將在12月開幕。 雖然強行恢復賽季，但新冠肺炎病毒的危險依然存在，因此擔憂的聲音也很大。NBA和NBA球員工會26日發表公報說，“在新賽季開始前，對302名球員進行了新冠病毒檢測，結果有16名球員檢測結果呈陽性。”雖然相關球員被緊急隔離，但根據確診前移動和接觸情況等，也有可能出現新的患者。

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