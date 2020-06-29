首爾創業生態界價值47萬億韓元，排名世界第20位. June. 29, 2020 07:44. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 全球創業生態界分析機構“初創基因組”每年進行的各城市創業生態界調查中，首爾市排名第20位。這是自2017年被納入調查對象以來的最高排位。據推算，首爾市的創業生態界價值為390億美元（約合47萬億韓元）。 據首爾市28日透露，“初創基因組”最近在其網站主頁上公開了包含上述內容的《全球創業生態界報告2020》。“初創基因組”每年以100多個國家270個城市（包括矽谷等地區）為對象，對影響創業的基礎設施、政策、投資條件等進行調查，並發表年度報告。 首爾市在被納入調查對象中的第壹年連前30名都未能進入，去年入選意味著新壹代有潛力生態界“後繼30名”。今年首次超越“前30名”，首次進入“前20名”。排在第壹的是美國矽谷，第二是紐約和倫敦。亞洲城市排名依次為中國北京（第4位）、上海（第8位）、日本東京（第15位）和新加坡（第17位）。 報告指出，首爾市排名上升的原因是高成長創業企業的登場和高水平的研發力量等。以去年底為基準，韓國國內10家“獨角獸”（企業價值超過1萬億韓元以上的非上市企業）中有9家在首爾。企業價值1000億韓元以上的27家“預備獨角獸”公司中，有20家在首爾。從全球產生獨角獸的情況看，北京、上海等中國城市2015年占總量的74%，2019年則降至46%。首爾、東京、新加坡等填補了這壹空缺。 在研發投資方面，韓國在38個調查對象國中位居第5位。特別是，韓國的研發投資占國內生產總值的4.3%，居世界第二位。 報告特別高度評價了首爾的創業支援政策。首爾市最近投入1750億韓元，出臺了從吸引有潛力的創業企業到研發、拓展銷路等支援對策。支持首爾市將消費模式、交通工具選擇、氣候等收集的各種大數據用於創業企業等企業和個人的事業化研究方面也獲得了好評。首爾市企劃調整室長趙仁東（音譯）在接受“初創基因組”采訪時解釋說：“數據可以成為我們所有系統革新的工具。” 從具體項目來看，首爾在知識積累項目上獲得了滿分。專利申請的大量出現產生了影響。就生態界的活躍性，投資回收企業較多、創業成功的比率較高等，成為了獲得優秀評價的原因。擁有兩年以上創業經驗或能自由運用英語的人才較多，這壹點也對獲得好評做出了貢獻。 相反，在事業初期階段，投資規模和增長率等資金籌措方面卻不盡如人意。調查顯示，技術人力的匹配方面也存在不足。 報告推測，首爾的創業生態界價值為390億美元。雖然是矽谷（6770億美元）的5.8%，但是調查對象城市平均（105億美元，約12.6萬億韓元）的3.7倍。在具體產業中，遊戲和生命科學產業占優勢。 首爾市計劃以《全球創業生態界報告2020》為基礎，分析首爾的優勢和需要完善的地方，並探索創業政策的方向。朴元淳市長表示：“在新冠疫情難以預測未來的情況下，初創企業的重要性正在加大”，“為了給經濟註入活力，將集中支援有潛力的創業企業成長。”

한국어