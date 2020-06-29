“將視覺和聽覺語言化是一種奇妙的快感”. June. 29, 2020 07:45. by 孫曉林 aryssong@donga.com. “‘Barrier Free電影’可以讓聾啞人(視力或者聽力殘疾)好好地欣賞電影，讓非殘疾人以聽電影說明(commentary)的心情重新享受電影。” 曾執導過電影《我妻子的一切》、《奸臣》等作品的閔奎東導演(50歲•照片)這樣說道。意為“沒有障礙的電影”的Barrier Free電影為了能讓聾啞人觀看，用語音說明影像和聲音，用字幕進行解說。 23日，閔奎東導演和《天衣無縫的她》的許仁茂導演、吳荷妮演員、盲人播音員李昌勛在首爾中區現代石油公司大樓舉行了以“無障礙電影”為主題的脫口秀。在現代石油公司、現代重工業等職員捐贈1%工資的“現代重工業集團1%分享財團”的支援下，今年《天衣無縫的她》和動畫片《尋找失落的世界》誕生了無障礙電影版本。基金會每年將資助2、3部電影制作成無障礙電影，脫口秀錄像將免費發放到全國盲校。 閔導演和尹濟均導演(《頭師父一體》)一起從2018年開始擔任韓國電影導演協會共同代表，鼓勵大家為制作無障礙電影而貢獻才能。閔導演開玩笑說：“擔任導演協會代表，主要從事中介工作。” 閔導演2014年與演員韓智敏一起把日本動畫電影《狼的孩子雨和雪》制作成了無障礙電影。閔導演表示：“因為無法解釋場面中的所有內容，所以為了選擇核心而苦惱。怕把意思傳達錯了...微風習習，何種力度，從何處而來不好描述，而且解釋音樂也不容易。”動作場面或畫面轉換快時，把人多的場面也翻譯成語言比較困難。他說：“盡管如此，我仍然將視覺和聽覺語言化，感受奇妙的快感。仔細回味喜歡的電影也很有魅力。” 許仁茂導演說：“把《天衣無縫的她》制作成無障礙電影，重新豐富了之前錯失的要點，這是一種很鮮活的體驗。”李播音員說：“初中時，我就看過《共同警備區JSA》的無障礙電影版。不借助家人的幫助也能活靈活現地掌握各個場面，真的很驚訝。” 在國內，每年上映的影片有1700多部，但制作成無障礙電影的只有30部左右，不到總體的2%。從2011年開始，社團法人無障礙電影委員會每年都會舉辦首爾Barrier-Free電影節。閔導演表示：“制作出來的電影被制作成無障礙電影版本是理所當然的事情，希望更多的電影能夠超越障礙，最大限度地接觸到更多的人。”

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