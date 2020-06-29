抵制日貨運動一年之後，日本汽車營業利潤僅剩十分之一. June. 29, 2020 07:45. by 金道炯 dodo@donga.com. 因韓日貿易矛盾，一年前開始抵制日貨，日本汽車銷量大幅減少，本田韓國公司的年營業利潤減少了十分之九。日產決定撤出韓國市場，而留在國內的豐田和本田等日本車企為了恢復銷售，正在進行營銷。 28日，據本田韓國監查報告書顯示，從去年4月到今年3月，本田韓國公司的營業利潤為19.8億韓元，比去年同期(196.1億韓元)減少了十分之九。同期銷售額從4674億韓元減少到3632億韓元。進入今年以來，截至上個月，本田韓國的銷量為1323輛，與去年同期相比減少了72.9%。 因抵制日貨運動，日產韓國公司決定時隔16年撤離韓國市場。日產和英菲尼迪品牌進入今年以來，截至上個月的銷量分別為1041輛和222輛，與去年同期相比分別減少了38.1%和77.0%。 去年上半年，日本汽車品牌在韓國進口車市場的占有率超過20%，銷量不斷增加。但是，由於抵制日貨運動，下半年銷量急劇下降。豐田和雷克薩斯今年前5個月的銷量也分別比去年同期減少了56.7%和63.5%。 不過，有分析師預計，今年下半年，日本車企有望逐漸從這種急劇的銷售下滑中恢復過來。因為抵制運動始於去年7月，銷售劇減的基底效果已出現，再加上最近日本汽車品牌推出新車，積極進行市場營銷。豐田最近為了宣傳混合動力車的燃油效率，舉行了“燃油經濟性競賽”活動，推出了法人專用租賃程序等。

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