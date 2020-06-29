繼參議院之後，美國眾議院也阻止“裁減駐韓美軍”. June. 29, 2020 07:45. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 繼美國參議院之後，眾議院也計劃在《2021會計年度國防授權法案》中明文規定限制裁減駐韓美軍的內容，並嚴格規定裁減條件。這是在韓美防衛費分攤額磋商陷入僵局之際，對特朗普政府裁減駐韓美軍可能性的憂慮增大的情況下，國會出面予以阻止。 據“美國之音”當地時間27日廣播，美國眾議院新會計年度國防授權法案中包括了禁止使用為將駐紮在韓半島的美軍裁減到目前28500名以內的預算的條款。裁減條件也比前壹年更加嚴格。眾議院軍事委員會的壹名助理對“美國之音”表示：“添加了為裁減預算需向議會證明的條件”，“其中之壹就是直接聯系到了朝鮮的威脅。”也就是說，政府必須向議會證明，裁減駐韓美軍與朝鮮減少威脅成正比。與此同時，還必須證明韓國具備遏制紛爭的能力。眾議院軍事委員會將於下月1日對包含上述內容的《國防授權法案》進行表決，並公開全文。 此前，參議院軍事委員會在23日公開的《2021年度國防授權法案》中，也包括了為限制將駐韓美軍裁減到目前水平以下使用預算的條款。法案已獲參議院軍事委員會通過，目前有待全體會議審議。

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